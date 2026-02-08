Wenn Märkte schwanken, hilft ein klarer Kompass. Der Megatrend Folger setzt auf eine Methode, die Trends nicht nur identifiziert, sondern über Gewinnmitnahmen hinweg begleitet. Das Ergebnis: Struktur, Stabilität - und eine bemerkenswerte Erfolgsbilanz. Es gibt Börsenphasen, in denen die Märkte wirken wie ein sensibles Barometer für alles, was uns gerade beschäftigt: politische Machtspiele, wirtschaftliche Unsicherheiten, technologische Umwälzungen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE