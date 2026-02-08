© Foto: Wolf von Dewitz - dpaHenkel übernimmt den niederländischen Spezialbeschichter Stahl für 2,1 Milliarden Euro. Auch BASF und Clariant verkaufen Anteile. Der Deal befeuert die Konsolidierungsfantasie - schafft die Henkel-Aktie jetzt die Wende?Henkel setzt in einem schwierigen Branchenumfeld auf Zukäufe: Der Düsseldorfer Konzern will den niederländischen Spezialbeschichtungshersteller Stahl Holdings BV für 2,1 Milliarden Euro (rund 2,5 Milliarden US-Dollar) vom französischen Investmentunternehmen Wendel übernehmen. Mit dem Schritt soll vor allem die Sparte Adhesive Technologies gestärkt werden, wie Henkel-Chef Carsten Knobel betonte. Die DZ Bank stuft den Zukauf als strategisch sinnvoll ein und bestätigt ihre …Den vollständigen Artikel lesen
