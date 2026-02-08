Ein strategischer Umbau, starke Kursreaktion und deutlich angehobene Analystenziele: Mit dem klaren Fokus auf KI-Rechenzentren steht ein US-Industriewert am Beginn einer möglichen Neubewertungsstory. Für Anleger lohnt sich jetzt ein genauerer Blick auf diesen hochspannenden Wachstumswert mit starkem Rückenwind.KI-Rechenzentren laufen gerade weltweit auf Hochtouren und sprießen weltweit regelrecht aus dem Boden. Davon profitiert ein Spezialist für Kühltechnologien. Strategische Portfolioanpassungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär