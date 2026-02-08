Der dänische Windkraftanlagenbauer Vestas legte kürzlich die Zahlen für das 4. Quartal 2025 respektive für das Gesamtjahr 2025 vor. Die Aktie musste nach der Veröffentlichung Federn lassen. Der Markt hatte sich offenkundig etwas mehr von dem Zahlenwerk erhofft.Vestas - Zahlen da, Ernüchterung auch Vestas konnte mit den Ergebnissen für das 3. Quartal 2025 noch punkten. In Bezug auf die Q4-Daten fiel das Urteil des Marktes etwas anders aus. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de