DAX: Neutrales Bild herrscht vor - Ausbruchsversuche gescheitert

?? DAX Aktuell - DAX Prognose - Analyse - Aktueller Wochenausblick (KW 07 - 2026)

Die wichtigsten Punkte

Der DAX hat sich bereits Ende Januar unter der SMA20 (aktuell bei 24.908 Punkten) etabliert. Aus dem Chart kann gut herausgelesen werden, dass der Index mehrfach erfolglos versucht hat, über die SMA20 zu kommen, aber immer wieder gescheitert ist. Es ging in den letzten Handelstagen auf der Unterseite mehrfach an die SMA50 (aktuell bei 24.501 Punkten), die als Support gehalten hat. Diese Durchschnittsline hat mehrfach einen belastbaren Support geboten. Der DAX konnte sich jeweils im Bereich dieser Linie stabilisieren und erholen. Die entsprechenden Kursmuster können gut aus dem Chart herausgelesen werden.

Das Tageschart ist aktuell als neutral zu interpretieren. Für die Bullen gilt es in der kommenden Handelswoche den Index wieder über die SMA20 zu schieben und zu etablieren. Denkbar ist, dass diese Linie durchaus, wie zuletzt, mehrfach angelaufen wird. Sollte der Move über die SMA20 gelingen, so wäre nachfolgend weiterhin zwingend, dass es zügig weiter aufwärts geht und sich der DAX verbindlich von der SMA20 nach Norden lösen kann. Können diese Kursmuster abgebildet werden, so besteht die Perspektive, dass das offene GAP bei 24.299 Punkten geschlossen werden könnte.

- DAX WKN (Kassa): 846900 - ISIN (Kassa): DE0008469008 Ticker: DAX - DAX CFD : DE40cash

Aktuelle DAX Analyse (Kassa-basiert) am 08.02.2026: Chartanalyse, Wochenausblick , Trading Setups und mehr - für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum DAX Trading - DAX Handelsideen - DAX Prognose - Ausblick

geschrieben von Jens Chrzanowski

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 75 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.