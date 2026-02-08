Wochenausblick - Eurozone-BIP und Börsen-Schwergewichte im Fokus der Berichtssaison



Werbung







Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und mehr. Diese Woche erwartet uns eine Menge spannender Quartalszahlen und Konjunkturdaten. Alle wichtigen Termine haben wir für Sie im HSBC-Wochenausblick zusammengestellt:



Montag:



Zum Wochenstart präsentiert sich der Wirtschaftskalender zunächst ruhig. In der Eurozone liefert der Sentix-Konjunkturindex erste Signale für das Investorenvertrauen im neuen Monat. Zudem zeigt der von der Federal Reserve veröffentlichte Survey of Consumer Expectations wichtige Einblicke in die Inflationserwartungen und die finanzielle Situation der US-Haushalte. Auf der Unternehmensseite melden sich am Montag unter anderem die Software-Plattform monday.com sowie der Versicherungsspezialist Arch Capital Group mit ihren aktuellen Quartalsergebnissen zu Wort.















Dienstag:



Am Dienstag liegt das Augenmerk vor allem auf den US-Einzelhandelsumsätzen. Die monatlichen Daten bieten einen direkten Einblick in das Konsumverhalten der amerikanischen Verbraucher und gelten als wichtiger Impulsgeber für die Wall Street. Parallel dazu erreicht die Berichtssaison einen weiteren Höhepunkt mit Zahlen aus verschiedensten Branchen. In Europa steht der Energieriese BP sowie der Touristikkonzern TUI AG im Fokus. Aus den USA kommen zudem Quartalsberichte der Coca-Cola Co. und des Automobilherstellers Ford Motor.























Mittwoch:



In der kommenden Wochenmitte richtet sich der Blick zunächst nach Fernost: China veröffentlicht seinen Verbraucherpreisindex (VPI). Die Daten gelten als Indikator für die Binnennachfrage und geben Aufschluss darüber, wie stabil sich die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt im neuen Jahr präsentiert.



Abseits der Makrodaten dominiert die Berichtssaison das Geschehen am Mittwoch. Mit Siemens Energy und Heineken N.V. gewähren zwei europäische Schwergewichte Einblick in ihre Bücher. Aus den USA kommen die Quartalszahlen von McDonald's sowie vom Netzwerk-Riesen Cisco Systems.



















Donnerstag:



Am Donnerstag stehen wichtige Konjunkturdaten aus dem Vereinigten Königreich sowie bedeutende Unternehmensberichte aus Deutschland im Fokus. Zunächst rückt Großbritannien ins Rampenlicht: Die Veröffentlichung der Daten zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) für das Gesamtjahr 2025 sowie für Q4 2025. Die Zahlen geben entscheidende Hinweise darauf, wie die britische Wirtschaft das vergangene Jahr abgeschlossen hat und inwieweit sie sich gegenüber globalen Unsicherheiten behaupten konnte.



Auf Unternehmensseite wird es besonders in Deutschland spannend. Mit der Mercedes-Benz Group, der Siemens AG und der Thyssenkrupp AG präsentieren drei industrielle Schwergewichte ihre neuesten Quartalszahlen. Investoren werden hier vor allem auf die Ausblicke für das laufende Geschäftsjahr und die Entwicklung der Auftragseingänge in einem weiterhin herausfordernden konjunkturellen Umfeld achten.















Freitag:



Zum Ausklang der Woche veröffentlicht am Freitag Eurostat die Daten zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) für das vierte Quartal sowie für das gesamte Jahr 2025. Diese Zahlen geben Aufschluss darüber, wie die europäische Wirtschaft das Jahr abgeschlossen hat. Parallel dazu blicken die Märkte über den Atlantik: In den USA wird der Verbraucherpreisindex (VPI) für das Jahr 2025 bekannt gegeben. Auf der Unternehmensseite präsentiert der Automobilzulieferer HELLA GmbH & Co. KGaA seine neuesten Quartalszahlen.











Das war's schon mit dem Wochenausblick - Börsenlektüre für Ihr Wochenende finden Sie unter anderem auf unserer Homepage. Aktuelle News, Fachartikel in unserer Akademie oder die Live-Webinare von Julius Weiß und Jörg Scherer, können Sie über unsere Website unter folgendem Link kostenlos abrufen.







Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC









