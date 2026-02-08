YAKESHI, CHINA (ots) -- Media OutReach Newswire (https://www.media-outreach.com/) - Changan Automobile hat in Yakeshi, Innere Mongolei, eine Veranstaltung unter dem Motto "Changan SDA-Intelligenz-Upgrade & Globaler Start der Strategie für Natrium-Ionen-Batterien" abgehalten. Im Rahmen des Events stellte Changan offiziell seine globale Strategie für Natrium-Ionen-Batterien vor und kündigte gleichzeitig den Start der globalen Testphase 2026 an.Im Zuge seiner globalen Batterieoffensive treibt Changan die Entwicklung der Natrium-Ionen-Technologie intensiv voran. Tan Benhong, Chief Brand Officer der China Changan Automobile Group, erklärte, dass Changan in naher Zukunft weitere Fahrzeugmodelle mit Natrium-Ionen-Batterien über verschiedene Marken hinweg auf den Markt bringen werde."Von extremen Bedingungen bis zum Alltagsverkehr - jeder Vorstoß in Grenzbereiche bei Changan dient letztlich dazu, die täglichen Fahrten unserer Nutzer zu schützen", so Herr Tan.Unter extrem niedrigen Temperaturen zeigten Natrium-Ionen-Batteriesysteme eine stabile Entladeleistung - mit erfolgreichen Tests bei Temperaturen unter minus 40 Grad Celsius. Zur Überprüfung der inhärenten Sicherheit führten Changan und CATL extreme Belastungstests durch, die über nationale Standards hinausgehen. Dazu zählten Kompression, Nageldurchdringung, Bohrung und vollständiges Durchtrennen unter Vollladung - alle Tests verliefen ohne Brand, Explosion, Rauchentwicklung oder thermisches Durchgehen.SDA-Intelligenz: Validierung unter ExtrembedingungenIm Rahmen der Veranstaltung wurde auch die SDA-Intelligenz vorgestellt, die über passive Sicherheit hinausgeht und auf KI-gestützte Fahrzeugstabilisierung setzt. In Live-Demonstrationen bei extremer Kälte in Yakeshi wurden Fahrzeuge der Marken AVATR und Changan - darunter die CS-Serie, CHANGAN DEEPAL und CHANGAN NEVO - unter realen Bedingungen im Tieftemperaturbereich getestet.Der AVATR 12 absolvierte erfolgreich ein Ausweichmanöver auf Eis bei 80 km/h nach einem simulierten Reifenplatzer. Der CHANGAN NEVO Q05 erkannte während eines Adaptive Cruise Control (ACC)-Tests auf rutschiger Eisfläche ein Hindernis und leitete einen kontrollierten Notstopp ein. Der CHANGAN DEEPAL L06 zeigte beim Hochgeschwindigkeits-Drift im Kreis auf Schnee eine schnelle Lagekorrektur.Changans Ansatz für nutzerorientierte Sicherheit basiert auf einem Validierung-voran-Prinzip, das durch ein starkes Prüfsystem und eine hochmoderne Laborausstattung wie das Western Automotive Proving Ground und das CHANGAN SDA Lab gestützt wird. Diese Infrastruktur ermöglicht umfassende Validierung über den gesamten Fahrzeuglebenszyklus hinweg und unter sämtlichen Szenarien.Yakeshi ist erst der Anfang.Die globale Testphase 2026 wird Südostasien für Haltbarkeit bei hoher Luftfeuchtigkeit, die Alpen für Höhentests am Fahrwerk und Eurasien für Wintertests auf Eis und Schnee einschließen - mit dem AVATR 12 als Versuchsfahrzeug. In Lateinamerika wird Changan eine Langstreckenfahrt von Cancún nach Mérida durchführen, um die Zuverlässigkeit über große Distanzen zu prüfen.Pressekontakt:Xu Ruiyuexury1@changan.com.cnOriginal-Content von: Changan, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/142777/6212637