Bitcoin-Hoffnung: US-Anleger kehren zurück - kauft auch Trump?

Der jüngste Bitcoin-Abverkauf hat die Märkte in dieser Woche bis in den Bereich um 60.000 US-Dollar gedrückt und damit ein Niveau erreicht, das viele Händler als "Stress-Test" für die Nachfrage sehen. Gleichzeitig mehren sich Hinweise, dass ausgerechnet US-Investoren nach den starken Abgaben wieder aktiver werden. In Social Media kursieren zudem Spekulationen über mögliche Käufe für eine US-Bitcoin-Reserve - ein Punkt, der derzeit aber vor allem als Gerücht gehandelt wird. Eins ist klar - es gibt wieder Hoffnung für BTC.

Coinbase Premium dreht erstmals seit Januar ins Plus

Ein häufig genutzter Gradmesser für US-Nachfrage ist der sogenannte Coinbase Premium Index. Vereinfacht misst er den Preisabstand von Bitcoin auf Coinbase (USD-Markt, stark US-geprägt) gegenüber großen globalen Börsen wie Binance (oft USDT-dominiert). Dreht der Spread ins Positive, wird Bitcoin auf Coinbase relativ teurer gehandelt - das wird typischerweise als Zeichen interpretiert, dass auf der US-Seite mehr Kaufdruck ankommt als im Offshore-Handel. Genau das meldeten in den letzten 24 bis 48 Stunden mehrere Marktbeobachter: Der Coinbase-Premium sei erstmals seit Mitte Januar wieder positiv geworden.

Ein positives Signal kann also auf US-Käufe hindeuten - es ist jedoch kein Beweis, dass ausschließlich "neues Geld" aus den USA den Markt trägt. Gerade in Phasen dünner Liquidität können Spreads schneller kippen als in ruhigen Marktphasen. Parallel zum Premium-Signal sorgt ein Social-Media-Narrativ für Aufmerksamkeit: So hat Jim Cramer gesagt, ihm sei zugetragen worden, Donald Trump werde "den Dip kaufen" und bei 60.000 US-Dollar Bitcoin für eine strategische US-Reserve aufstocken. Wörtlich wird Cramer mit "I heard at $60K he's gonna fill the Bitcoin Reserve" zitiert.

Trump-Gerücht bleibt unbestätigt - Markt reagiert trotzdem

Belastbare Quellen für einen tatsächlichen Kauf gibt es bislang nicht. Die Spekulation beruht auf Cramers Aussage, die er selbst als "gehört" kennzeichnet. Unabhängig davon passt die Story in eine Marktphase, in der Anleger nach "Ankern" suchen: Nach schnellen, tiefen Rücksetzern reichen oft schon Anzeichen von stabilisierender Nachfrage, um einen technischen Bounce auszulösen - selbst ohne neuen fundamentalen Auslöser.

Wenn der Coinbase-Premium tatsächlich nachhaltig positiv bleibt, wäre das zumindest ein messbarer Hinweis darauf, dass US-Käufer wieder bereit sind, Risiko aufzunehmen - ob aus Überzeugung, Rebalancing oder schlicht als Reaktion auf überverkaufte Bedingungen. Die jüngste Stabilisierung von Bitcoin nach dem deutlichen Rücksetzer wird am Markt nicht nur als kurzfristiges Kurssignal interpretiert. Erfahrungsgemäß profitieren davon oft auch Projekte, die technologisch eng an Bitcoin gekoppelt sind - insbesondere Layer-2-Ansätze.

Bitcoin Hyper sammelt 31,3 Millionen Dollar trotz Marktschwäche

Wenn Vertrauen in das Basisnetzwerk zurückkehrt, steigt häufig auch das Interesse an Lösungen, die Skalierung, Geschwindigkeit oder zusätzliche Anwendungen rund um Bitcoin ermöglichen. In diesem Kontext wird aktuell verstärkt über Bitcoin Hyper gesprochen. Das Projekt positioniert sich als Layer-2-Lösung, die Bitcoin-Transaktionen mit höherer Geschwindigkeit und erweiterten Smart-Contract-Funktionen verbinden soll. Technologisch setzt Bitcoin Hyper dabei auf eine Bridge-Architektur, die Bitcoin mit einer Solana-Virtual-Machine-Umgebung verknüpft. Das Ziel ist es, die Sicherheit des Bitcoin-Netzwerks mit der hohen Transaktionsgeschwindigkeit und Programmierbarkeit moderner Smart-Contract-Plattformen zu kombinieren.

Auffällig ist vor allem das aktuelle Kapitalinteresse: Trotz der zuletzt schwächeren Marktphase wurden laut Projektangaben rund 31,3 Millionen US-Dollar im Presale eingesammelt. Diese relative Stärke fällt deshalb auf, weil Kapitalzuflüsse in frühen Marktphasen häufig zuerst in infrastrukturelle Narrative fließen. Im laufenden Presale gibt es feste Preisanhebungen, wodurch frühe Käufer direkt Buchgewinne aufbauen können. Der Erwerb erfolgt über die Projektwebsite: Wallet verbinden, gewünschte Kryptowährung auswählen und Token tauschen. Dann ist sogar das Staking für starke 38 Prozent APY möglich.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.