Wie wird aus einem neugierigen Oberstufenschüler ein enger Vertrauter von André Kostolany? Für Stefan Riße war es eine Mischung aus Zufall, Hartnäckigkeit und Timing. Ein Zeitungsinserat, eine Signierstunde in Bremen und ein spontanes Gespräch führten dazu, dass Riße als junger Börsenfan 1986 mit dem legendären Spekulanten bis zum Flughafen ging - und mit dessen Telefonnummer nach Hause kam. Daraus entwickelte sich eine jahrelange Freundschaft und Zusammenarbeit, die später auch in gemeinsamen Buchprojekten mündete. Kostolany, zeitlebens Journalist und Börsenphilosoph, öffnete Risse nicht nur Türen in den Finanzjournalismus, sondern prägte auch dessen Blick auf Märkte. Sein Prinzip: keine …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE