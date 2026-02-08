Was für eine Entwicklung...: Wochenrückblick KW 06-2026: Durchgeschüttelt, aber die Breite hält!

Anzeige / Werbung

Nach gemischten Zahlen wurden Tech-Schwergewichte und vor allem Softwaretitel abgestraft, und damit genau jene, die der Markt aktuell als AI-Verlierer taxiert.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

trotzdem hielten sich die Leitindizes erstaunlich gut: Kapital flieht nicht aus Aktien, sondern rotiert innerhalb des Marktes. Gewinner der Stunde: Mid Caps und Value. Das Narrativ "S&P 500 = 7 Aktien" bröckelt - die 493 übrigen Schultern tragen wieder mehr. Die Folge: Sicht bleibt trüb, Schwankungen bleiben hoch, aber die Marktbreite wirkt stabilisierend.

Quelle: Onvista.de

Anleger schichten aus Wachstums-Lieblingen in solide bewertete Titel um. Das Muster ähnelt einer Rezessionsangst-Rotation - nur ohne Rezessionssignal: Die gesunkenen Bewertungen und angehobenen Gewinnschätzungen bei Mid/Small Caps liefern den rationalen Treiber. Kurzum: Weniger "Glanz", mehr Bewertung & Cashflow.

Rohstoffe!

Chaos pur herrschte bei den Edelmetallen, in Form von "Flash-Crashes', gefolgt von XXL-Rebounds. Gold beispielsweise fiel innerhalb eines Tages bis auf etwa 4.400,- USD/oz zurück, um von dort aus wieder bis auf etwa 4.900,- USD/oz zurückzuspringen. Trotz dieser gewaltigen Bewegungen bleiben die Fundamentaldaten pro Gold, denn an den Zentralbankkäufen der Zentralbanken, der Geopolitik und dem "Safe-Haven-Bid' hat sich bisher nichts geändert.

Silber, Platin und Palladium konnten ähnliche oder sogar noch krassere Volatilität aufweisen, obwohl sich auch hier an den Fundamentaldaten nichts geändert hat.

Quelle: MinerDeck auf X

Kupfer konsolidierte auf rund 12.900,- USD/t (LME, Spot), was als technische Verschnaufpause nach einem strammen Lauf gesehen werden kann. Denn auch hier stütz ein knappes Angebot bei einer hohen Nachfrage weiter.

Die Gespräche bezüglich einer Kooperation zwischen Rio Tinto und Glencore wurden übrigens beendet. Glencore soll die angebotenen Konditionen als unattraktiv bewertet haben. Ob der Deckel nun erst mal auf Übernahmefantasien drauf ist, oder ob z.B. BHP als neuer Bieter auftaucht, bleibt abzuwarten. So oder so, ändert das nichts an dem fundamentalen Kupfer-Case.

Fazit und Ausblick:

Tech und Software unter Druck, Indexebene robust und die Breite gewinnt gegenüber den "Magnificent 7".

Risk-Parität im Kleinformat: Abgaben bei High-Beta-Tech, Zuflüsse in Mid-/Value, Krypto und überhitzte Nischen (z. B. Silber-Hypes) mit harten Rücksetzern.

Volatilität zurück: Die schnelle Meinungsänderung beim AI-Gewinnhebel sorgt für Ausschläge - erst recht mitten in der Berichtssaison.

Die Berichtssaison dreht weiter auf und bleibt vermutlich ein Taktgeber für die Volatilität. In den USA rücken Coca-Cola, Cisco Systems, T-Mobile US, McDonald's und Applied Materials in den Fokus. In Europa berichten u. a. Kering, AstraZeneca, BP, EssilorLuxottica, TotalEnergies, Siemens, Hermès International und L'Oréal.

Makroseitig stehen am Dienstag US-Einzelhandelsumsätze & Lagerdaten an, sowie China-Inflation und US-Arbeitsmarkt am Mittwoch. Jede Zahl kann das Pendel zwischen "AI-Zweifel" und "Earnings-Rückenwind" neu ausschlagen lassen.

Auch wenn die Wall Street eingeengt wirkt, wird sie aber nicht erdrückt. Die Story verschiebt sich von Hype-Klumpen hin zu breiter Ertragsbasis. Nach der scharfen Korrektur finden wir gerade die Rohstoffe und stark korrigierte Rohstoff-Aktien wieder höchst interessant, wie Sie in unsren folgenden Artikeln aus der vergangenen Woche nachlesen können:

Gold X2 Mining / Sibanye-Stillwater

Was machen nun die Edelmetallpreise?

Als der Gold- und der Silberpreis neue Rekordhöhen erreichten, ging es auch mit dem Platinpreis nach oben.

Lesen Sie mehr

Axo Copper / Arizona Sonoran Copper

Wie geht's Dr. Copper aktuell?

Ähnlich wie Gold und Silber rutschte auch der Kupferpreis nach unten. Aber aus fundamentaler Sicht sollte der Kupferpreis gut unterstützt sein.

Lesen Sie mehr

Jetzt genau hinschauen!

Nach der Rallye kommt die Korrektur: Chance oder Risiko?

Das Auf und Ab bei den Edelmetallen verunsichert viele Investoren. Genau das könnte sogar das Ziel von bestimmten Adressen sein. Bei guten Unternehmen mit starkem Cashflow kann ein Rücksetzer aber auch eine Chance sein.

Lesen Sie mehr

Discovery Silver / Endeavour Silver

Aufwärtstrend bei Silber intakt

Die Fundamentaldaten wie geopolitische Querelen und die Rolle als sicherer Hafen sind beim kleinen Bruder des Goldes intakt.

Lesen Sie mehr

Volatiler Jahresstart...

Rekordhoch, Crash, Comeback! Die Fundamental bleibt intakt!

Inmitten dieser Preis-Achterbahn rücken Produzenten wie Endeavour Silver stärker in den Fokus: Wer liefern kann, profitiert im Aufschwung überproportional.

Lesen Sie mehr

Wachstums-Story

Vom stillgelegten Minenkomplex zur Cashmaschine: Wie Sie das Momentum für sich nutzen!

Ungeachtet jüngster Korrekturen sehen Analysten weiterhin eine mächtige Aufwärtsdynamik für Silber und Gold, und heben ihre Preisprognose kräftig an.

Lesen Sie mehr

Canada Nickel Company / Iso Energy

Elektromobilität startet durch und braucht Rohstoffe

Kürzlich haben sich 104 Staaten gegenüber den Vereinten Nationen in ihren nationalen Klimaschutzbeiträgen für den Ausbau ihrer Elektromobilität ausgesprochen.

Lesen Sie mehr

Sierra Madre Gold and Silver / Skeena Gold & Silver

Gold- und Silberpreise - wie ist der Stand?

Nachdem der Gold- und der Silberpreis zu Anfang des Jahres phänomenal nach oben ausgebrochen sind, war eine Korrektur unumgänglich.

Lesen Sie mehr

Vizsla Silver / Fortuna Mining

Szenarien für die Gold- und Silberpreise in der Zukunft

Nach unglaublichen Preisanstiegen ist es zu Korrekturen gekommen. Wie könnte der Rest von 2026 aussehen?

Lesen Sie mehr

Uranium Energy / Premier American Uranium

Globale Urannachfrage steigt

Künstliche Intelligenz, Rechenzentren und die Elektrifizierung treiben den weltweiten Uranbedarf an.

Lesen Sie mehr

Kupfer-Hotspot USA...

Kupfermangel: Hier entsteht ein neuer Produzent mit gewaltigem Potenzial

Das drohende Defizit und die Aussicht auf wachsende Bedarfe seitens vieler Branchen pushen den Kupferpreis steil nach oben. Das verleiht aufstrebenden Entwicklern mächtig Auftrieb.

Lesen Sie mehr

Rekordgold, Rücksetzer, Chance

Gigantische Ressource, frische NYSE-Notierung: Ein Geschenk für mutige Anleger!

Gigantische Gold-Ressource im Multi-Millionenbereich bewegt sich Schritt für Schritt in Richtung Produktion.

Lesen Sie mehr

Well done...

Qualität trifft Skalierung: Warum dieses Goldprojekt in den Fokus rückt!

Newcore Gold: aussichtsreiches Projekt in Afrika's sicherster Goldadresse!

Lesen Sie mehr

Viele Grüße und ein glückliches Händchen beim Handeln,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: Marketscreener.com, onvista.de, Reuters.de, eigener Research, Bildquellen: tradingeconomics.com, onvista.de, MinerDeck, Intro Bild: stock.adobe.com,

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research GmbH oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") bezahlt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research GmbH oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/ .

Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952,XD0002876395,XD0002058432,XD0020881047,189388994,215837033