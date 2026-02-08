Software-Aktien befanden sich zuletzt im freien Fall. Das eröffnet Chancen auch für ausschüttungsorientierte Anlegerinnen und Anleger - zum Beispiel bei Dividendenwachstumswert Paychex. Software-Aktien in der Krise: KI lässt Branche crashen ... Hinter Anlegerinnen und Anleger von Technologiewerten, insbesondere von Software- und Clouddienstleistern liegen harte Wochen. Die Furcht vor der Disruption durch leistungsstarke KI-Agenten hat zu einem Ausverkauf der Branche geführt. Zuletzt waren die Verluste sogar so schlimm wie seit 2009, dem Jahr der globalen Finanzkrise, nicht mehr. Viele Einzelaktien, darunter langfristig erfolgreiche Branchengrößen wie Microsoft und SAP, notieren inzwischen …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE