© Foto: picture alliance / PhotoshotUnglaublich, aber wahr: Dieser Börsengewinner hat in den letzten 25 Jahren über 57.000% Rendite erzielt - was steckt hinter dem unglaublichen Erfolg von Deckers Outdoor?In der Welt der Börse gibt es viele Erfolgsgeschichten, aber kaum eine ist so spektakulär wie die von Deckers Outdoor Corporation. Innerhalb von 25 Jahren gewann die Aktie 57.645 Prozent hinzu. Um das zu verdeutlichen: Wer vor 25 Jahren 10.000 US-Dollar in die Aktie investiert hätte, hätte heute ein Vermögen von rund 5,78 Millionen US-Dollar. Doch was steckt hinter diesem unglaublichen Börsenerfolg? Zunächst einmal ist Deckers nicht nur ein Schuhhersteller, sondern auch die Muttergesellschaft hinter globalen Marken wie UGG …Den vollständigen Artikel lesen
