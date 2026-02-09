Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - February 9, 2026) - The following is a list of Upcoming Meeting Dates announced this week for Reporting Issuers in Canada. The data is supplied by Issuing Companies through the service of CDS Clearing and Depository Services Inc.
|Company Name
|Record Date
|Meeting Date
|Type
|ASEP Corporation
|February 18, 2026
|March 24, 2026
|S
|ATCO LTD.
|March 24, 2026
|May 13, 2026
|A
|Advantex Marketing
|February 24, 2026
|April 15, 2026
|AG
|Amarc Resources Ltd
|March 5, 2026
|April 9, 2026
|AG
|Anquiro Ventures Ltd.
|February 23, 2026
|March 30, 2026
|AGS
|Antares Ventures Inc.
|March 23, 2026
|April 28, 2026
|A
|Ascend Wellness Holdings Inc.
|March 2, 2026
|April 29, 2026
|AS
|BLUMETRIC ENVIRONMENTAL INC *
|January 30, 2026
|March 31, 2026
|AS
|National Bank of Canada
|February 24, 2026
|April 24, 2026
|A
|Beyond Oil Ltd.
|February 5, 2026
|March 12, 2026
|S
|Bloctrans Technologies Inc.
|March 17, 2026
|April 21, 2026
|A
|Bocana Resources Corp.
|February 24, 2026
|March 31, 2026
|AGS
|CANADIAN UTILITIES LIMITED
|March 24, 2026
|May 7, 2026
|A
|Celestica Inc
|March 27, 2026
|May 19, 2026
|AG
|Imperial Oil Limited
|March 5, 2026
|May 4, 2026
|AG
|Discovery Harbour Resources Co
|February 10, 2026
|March 18, 2026
|AGS
|Dolly Varden Silver Corporatio
|February 5, 2026
|March 17, 2026
|S
|Drummond Ventures Corporation
|February 5, 2026
|March 17, 2026
|AS
|Eagle Blockchain Enterprises I
|March 23, 2026
|April 28, 2026
|A
|Economic Investment Trust
|February 27, 2026
|April 27, 2026
|AG
|FIRSTSERVICE CORPORATION
|February 27, 2026
|April 1, 2026
|AS
|Falcon Oil & Gas Ltd. *
|January 26, 2026
|March 11, 2026
|S
|Firan Technology Group Corp
|February 23, 2026
|April 9, 2026
|A
|Frontera Energy Corporation
|February 27, 2026
|April 10, 2026
|S
|Gelum Resources Ltd.
|February 27, 2026
|April 6, 2026
|AS
|Golden Lake Exploration Inc.
|February 10, 2026
|March 18, 2026
|S
|Graycliff Exploration Limited
|February 18, 2026
|March 30, 2026
|A
|Great Atlantic Resources Corp.
|February 24, 2026
|March 31, 2026
|AS
|Green Mountain Resources Ltd.
|February 9, 2026
|March 17, 2026
|S
|GreenPower Motor Company Inc.
|February 19, 2026
|March 27, 2026
|AG
|Hempalta Corp.
|February 23, 2026
|April 9, 2026
|A
|Leeta Technologies Inc.
|March 17, 2026
|April 21, 2026
|A
|ME Therapeutics Holdings Inc
|February 23, 2026
|April 9, 2026
|AS
|Mineros S.A.
|March 11, 2026
|April 30, 2026
|S
|Newlox Gold Ventures Corp.
|February 24, 2026
|March 31, 2026
|AGS
|Northcliff Resources Ltd.
|March 19, 2026
|April 23, 2026
|AG
|Novanta Inc.
|April 14, 2026
|May 28, 2026
|AG
|PTX Metals Inc.
|January 29, 2026
|March 26, 2026
|AGS
|Pharmacielo Ltd.
|February 23, 2026
|April 2, 2026
|AG
|Pioneering Technology Corp
|February 27, 2026
|March 30, 2026
|AG
|Scryb Inc.
|February 17, 2026
|March 31, 2026
|AS
|Sol Strategies Inc.
|February 27, 2026
|March 31, 2026
|AS
|Tablas Ventures Corp.
|February 23, 2026
|March 31, 2026
|AS
|Thunderstruck Resources Ltd.
|February 26, 2026
|April 2, 2026
|A
|Totec Resources Ltd. *
|February 2, 2026
|March 5, 2026
|AS
|Tradex Equity Fund Limited
|March 20, 2026
|April 22, 2026
|A
|Trillion Energy International
|February 13, 2026
|March 31, 2026
|AGS
|Troubadour Resources Inc.
|February 3, 2026
|March 11, 2026
|AS
|United Corporations Limited *
|February 24, 2026
|April 23, 2026
|AGS
|VERSABANK
|February 24, 2026
|April 8, 2026
|AS
|Visionary Copper and Gold Mine
|February 10, 2026
|March 19, 2026
|AG
|Waskahigan Oil & Gas Corp.
|February 23, 2026
|March 30, 2026
|AGS
|West Fraser Timber Co. Ltd.
|February 27, 2026
|April 22, 2026
|AGS
|Westmount Minerals Corp.
|February 27, 2026
|April 15, 2026
|A
|Wittering Capital Corp. *
|January 27, 2026
|March 6, 2026
|A
|XORTX Therapeutics Inc.
|February 20, 2026
|March 24, 2026
|AGS
|Xali Gold Corp.
|February 24, 2026
|April 7, 2026
|AG
Legend:
* = Change in Previously Reported Information
% = Cancelled Meeting
@ = Adjourned Meeting
Type of Meeting
A = Annual Meeting
S = Special Meeting
G = General Meeting
X = Extra Meeting
E = Extraordinary Meeting
