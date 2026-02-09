© Foto: DALL-EBeim Schlamassel um die Quartalszahlen scheint eine starke Übernahme von Mobileye untergegangen zu sein. Der Konzern konzentriert sich nicht mehr nur auf "Autonomes Fahren", sondern auch auf Humanoide Roboter! Die großen Investmentbanken sehen in der Robotik einen der wichtigsten Wachstumsmärkte der kommenden Jahrzehnte. RBC-Analyst Tom Narayan rechnet bis 2050 mit jährlich rund 350 Millionen verkauften Robotern zu einem Durchschnittspreis von 25.000 US-Dollar, was einem Marktvolumen von etwa neun Billionen US-Dollar entspräche. Morgan Stanley geht noch weiter und prognostiziert bis 2040 ein Gesamtpotenzial von rund 25 Billionen US-Dollar, das neben klassischen Robotern auch autonome …Den vollständigen Artikel lesen
