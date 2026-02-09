DJ EUREX/DAX-Future im Frühhandel etwas höher
DOW JONES--Mit Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Montagmorgen. Der aktuelle Kontrakt steigt gegen 06.11 Uhr 24,0 Punkte auf 24.869,0. In den Handel gegangen war er mit 24.903,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.938,0 und das -tief bei 24.847,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 334 Kontrakte.
