Branicks Group AG: Weiterer Vermietungserfolg im Pressehaus am Berliner Alexanderplatz Frankfurt am Main, 09. Februar 2026 Presseinformation Branicks Group AG: Weitere Vermietungserfolg im Pressehaus am Berliner Alexanderplatz Frankfurt, 09.02.2026 - Die Branicks Group AG (Branicks), ISIN: DE000A1X3XX4, hat weitere Büroflächen in der Landmark-Immobilie Pressehaus am Alexanderplatz in unmittelbarer Nachbarschaft des Fernsehturms auf dem Alexanderplatz in Berlin vermietet. Mieter von 1.345 m2 ist der Berliner Verlag. Zuletzt hatte Branicks dort eine vergleichbar große Fläche mit einer Laufzeit von 15 Jahren an Edeka vermietet. Das Ensemble aus Pressehaus mit Pressecafé und New Podium am Berliner Alexanderplatz ist eine Architektur-Ikone in direkter Nachbarschaft des berühmten Fernsehturms: ein markantes Gebäude, das weithin sichtbar ist und das Stadtbild an dieser Stelle entscheidend prägt. Das Ensemble wurde 1970-1973 erbaut und jüngst umfassend ertüchtigt. Es gehört seit 2019 zum Immobilienvermögen der Branicks Group AG, steht teilweise unter Denkmalschutz und hat nach seiner Modernisierung eine Leed Gold Zertifizierung erhalten. "Als sich die Chance ergab, wieder einen Platz im 'Haus des Berliner Verlags' zu finden, war uns sofort klar: Diese Chance müssen wir ergreifen. Denn hier gehört der Berliner Verlag hin." sagt, Christoph Stiller, Geschäftsführer im Berliner Verlag und ergänzt: "Hier, wo die Wurzeln des Verlags liegen, haben wir ein starkes Fundament für unsere ehrgeizigen Wachstumspläne". Martin Karehnke, Geschäftsführer Asset Management in der Branicks Group AG, sagte: "Wir freuen uns sehr, mit dem Berliner Verlag einen Mieter für das Pressehaus am Alexanderplatz begrüßen zu können, der wie kein anderer mit der Geschichte und Tradition dieser Adresse verbunden ist und zugleich bestens zu seiner Positionierung für die Zukunft passt." Die Top-Lage in Berlin-Mitte direkt am Alexanderplatz garantiert eine optimale Erreichbarkeit. Das gesamte Ensemble mit einer Fläche von rund 35.850 m2 besteht aus zwei Einheiten: Das historische Pressehochhaus mit dem Flachbau "Pressecafé" wurde in den vergangenen Jahren saniert und komplett revitalisiert. Direkt angrenzend entsteht der Neubau "New Podium". Die Landmark-Immobilie setzt mit ihren flexibel nutzbaren und modernen Büro-, Gastronomie- und Einzelhandelsflächen einen starken städtebaulichen Akzent. Über die Branicks Group AG:

Die Branicks Group AG (ehemals DIC Asset AG) ist ein führender deutscher börsennotierter Spezialist für Büro- und Logistikimmobilien sowie Renewable Assets mit über 25 Jahren Erfahrung am Immobilienmarkt und Zugang zu einem breiten Investorennetzwerk. Unsere Basis bildet die überregionale und regionale Immobilienplattform mit neun Standorten in allen wichtigen deutschen Märkten (inkl. VIB Vermögen AG). Zum 30.09.2025 betreuten wir in den Segmenten Commercial Portfolio und Institutional Business Objekte mit einem Marktwert von 10,7 Mrd. Euro. Das Segment Commercial Portfolio umfasst Immobilien im bilanziellen Eigenbestand. Hier erwirtschaften wir kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieteinnahmen, zudem optimieren wir den Wert unserer Bestandsobjekte durch aktives Management und realisieren Gewinne durch Verkäufe. Im Segment Institutional Business erzielen wir mit dem Angebot unserer Services für nationale und internationale institutionelle Investoren laufende Gebühren aus der Strukturierung und dem Management von Investmentprodukten mit attraktiven Ausschüttungsrenditen. Die Aktien der Branicks Group AG sind im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet (WKN: A1X3XX / ISIN: DE000A1X3XX4). Das Unternehmen bekennt sich uneingeschränkt zum Thema Nachhaltigkeit und nimmt Spitzenplätze in ESG-relevanten Ratings wie Morningstar Sustainalytics, S&P Global CSA ein. Zudem ist die Branicks Group AG Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Immobilien im Portfolio von Branicks sind mit renommierten Nachhaltigkeitszertifikaten wie DGNB, LEED oder BREEAM ausgezeichnet. Mehr Informationen unter www.branicks.com PR-Kontakt Branicks Group AG: Stephan Heimbach Neue Mainzer Straße 32-36 60311 Frankfurt am Main Fon +49 69 9454858-1569 pr@branicks.com IR-Kontakt Branicks Group AG: Jasmin Dentz Neue Mainzer Straße 32-36 60311 Frankfurt am Main Fon +49 69 9454858-1492 ir@branicks.com



