TUI - Der Reisekonzern Tui nimmt das Geschäft mit Budgetreisen, also günstigeren Urlaubspaketen, ins Visier. "Wir schauen uns derzeit das Marktsegment mit Budgetreisen an", sagte Sebastian Ebel, Vorstandschef von Tui, dem Handelsblatt. Bei hochwertigen Reisen sei Tui Marktführer, sagte der Manager: "Wir wollen aber auch im Preissegment darunter ein attraktiver Anbieter sein und Kunden gewinnen. Hier haben wir erst einen Marktanteil von 10 bis 15 Prozent." Europas größter Reisekonzern stößt mit seinen hochwertigen Urlaubsangeboten in gesättigten Märkten wie Deutschland an Wachstumsgrenzen. Es sei normal, dass das Management schaue, wo künftig Wachstum möglich sei, sagte Ebel der Zeitung: "Und das ist natürlich vor allem dort, wo das Unternehmen noch niedrige Marktanteile hat." (Handelsblatt)

BYD/MG - Chinesische Autohersteller planen eine Offensive auf dem deutschen Markt. Die beiden Deutschlandtöchter der chinesischen Marken BYD und MG wollen dazu ihre Verkaufsstandorte in Deutschland kräftig ausweiten. Bis zum Ende des Jahres will BYD die Zahl seiner Vertriebspartner nahezu verdoppeln und auf 350 erhöhen. MG teilt mit, auf etwa 70 Standorte expandieren zu wollen, mittelfristig seien etwa 250 Standorte vorgesehen. Damit würden die Konzerne eine für den deutschen Automarkt relevante Marktdurchdringung erreichen. (Handelsblatt)

February 09, 2026 00:33 ET (05:33 GMT)

