EMISSIONSZERTIFIKATE - Die EU-Kommission ist bereit, Unternehmen länger kostenlos Emissionszertifikate zuzuteilen als ursprünglich geplant - aber nicht bedingungslos. Die Firmen sollen im Gegenzug verpflichtet werden, einen Teil der Entlastung in Transformationstechnologien zu investieren, erfuhr das Handelsblatt aus Kommissionskreisen. (Handelsblatt)

ÖKOSTROM - Das Bundeswirtschaftsministerium plant Gesetzesänderungen, die den Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland erschweren dürften. Das geht aus einem Entwurf des sogenannten "Netzpakets" hervor, das dem Spiegel vorliegt. Laut dem 36-seitigen Papier, das auf den 30. Januar datiert, sollen unter anderem Gebiete, in denen es schon heute zu Engpässen im Stromnetz kommt, für den Bau neuer Ökostromanlagen unattraktiver werden. Gegenden, in denen im Vorjahr mehr als 3 Prozent der Strommenge nicht ins Netz eingespeist werden konnten, sollen demnach als "kapazitätslimitiertes Netzgebiet" ausgewiesen werden. Wer hier noch neue Ökostromanlagen bauen will, solle nur noch einen unverzüglichen Netzanschluss bekommen, wenn er bis zu zehn Jahre auf Entschädigungen bei künftigen Abregelungen verzichte. (Spiegel)

