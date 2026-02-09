Cortina d'Ampezzo (ots) -Olympische Winterspiele Mailand Cortina 2026: Deutschlands Max Langenhan holt Olympia-Gold vor dem Österreicher Jonas Müller und dem Italiener Dominik FischnallerRodel Weltmeister Max Langenhan krönte sich mit viermal Bahnrekord in vier Läufen und einer Gesamtzeit von 3:31,191 Minuten souverän zum Olympiasieger im Herren Einzel. Für den Deutschen ist es die erste Olympiamedaille. In Peking 2022 war er auf den sechsten Platz gerodelt.Nach dem Rennen gestand Langenhan: "Die ersten drei Durchgänge war ich schon ein wenig angespannt, den vierten habe ich dann genossen." Langenhan stand in dieser Saison bei jedem Weltcup auf dem Podium, hatte aber keinen davon gewonnen. Cheftrainer Patric Leitner beschreibt den neuen Olympiasieger als "coole Socke". Ganz gerührt war Langenhan nach der Siegerehrung mit der Medaille um den Hals: "Das Ding ist krass schwer. Ich würde die Medaille gerne in tausend Stücke zerteilen und allen, die mich auf dem Weg zu diesem Sieg begleitet haben, etwas davon geben. Von diesen Menschen, meinen ersten Trainern und meinen ersten Sponsoren, waren heute so viele hier, das macht diesen Tag zu einem ganz Speziellen."Langenhan folgt auf seinen früheren Teamkollegen Johannes Ludwig, der vor vier Jahren in Peking Gold gewonnen hatte. Es war der zwölfte Erfolg eines Rodlers aus Deutschland, bei 17 Olympischen Winterspielen seit 1964.Dabei war Langenhan vor allem in den ersten beiden Durchgängen stark gehandicapt. "Ich habe ziemliche Nackenschmerzen", verriet er am Samstag, "ich bin in der Nacht aufgewacht und war der Meinung, dass ich nicht fahren kann. Aber unsere medizinische Abteilung hat an meinem Genick sechs Stunden rumgewirkt, sodass es einigermaßen gut ging."Silber ging an Jonas Müller. Der 28-jährige Österreicher hatte 0,596 Sekunden Rückstand auf Langenhan. Kleiner Trost für Müller: Im dritten Durchgang erzielte er in 3,482 Sekunden einen Startrekord. Den Wettkampf fasste Müller mit den Worten zusammen: "Ich war recht locker, überhaupt nicht nervös." Auch in der Nacht habe er gut geschlafen. Dann sagte er noch: "Das ist eine Medaille nicht nur für mich, sondern für das ganze Team und speziell für die Trainer, die einen tollen Job gemacht haben. Das ist eine Medaille für ganz Österreich."Dritter und damit Gewinner der Bronzemedaille wurde der Italiener Dominik Fischnaller. Er hatte 0,934 Sekunden Rückstand. "Ich habe mich vom ersten Durchgang an sehr wohl in der Bahn gefühlt", sagte Fischnaller und zielte auf seinen Heimvorteil ab, "aber ich habe auch 200 Läufe mehr als die anderen." Armin Zöggeler, zweimaliger Olympiasieger und aktueller Sportdirektor der italienischen Rodler, sagte: "Es ist mega, mit einer Bronzemedaille in diese Spiele zu starten. Das nimmt Druck von der gesamten Mannschaft."Auf Platz vier kam der Lette Kristers Aparjods. Nach einem schwächeren dritten Lauf, in dem er nur die siebtbeste Zeit erreichte, war für den 27-Jährigen das Podest außer Reichweite geraten. 1,421 Sekunden betrug sein Rückstand. Fünfter wurde der Österreicher Nico Gleirscher. Der Bruder von David Gleirscher, Olympiasieger 2018 in Pyeongchang, war um 1,781 Sekunden länger in der Bahn als Sieger Langenhan.Der im Weltcup in der Gesamtwertung Führende Felix Loch konnte sich nach einem völlig verkorksten ersten Durchgang, von Lauf zu Lauf in der Ergebnisliste von Platz neun noch auf die sechste Position nach vorne arbeiten. Sein Rückstand: 1,860 Sekunden. Bei ihm bestätigte sich, was er vor dem Wettbewerb gesagt hatte: "Du brauchst vier annähernd perfekte Läufe, vier gute Starts - dann ist am Ende alles möglich." Doch wegen eines Auftakts konnte er nicht in die Entscheidung eingreifen.Wegen der spannenden Entscheidung bei den Herren standen nicht nur Tausende Zuschauer am neuen Eiskanal im Cortina Sliding Centre, sondern es begeisterte auch führende Staatsmänner. So konnte der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz Max Langenhan anschließend im Deutschen Haus zur Goldmedaille gratulieren. Sein österreichische Kollege Christian Stocker hatte Landsmann Müller vor Ort an der Bahn die Daumen gedrückt. Und Kristers Aparjods wurde vom lettischen Staatspräsidenten Edgars Rinkevics unterstützt.Pressekontakt:FIL Internationaler RodelverbandMargit Dengler-Paarpress@fil-luge.orgwww.fil-luge.orgOriginal-Content von: FIL - Internationaler Rodel Verband, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166424/6212717