Allschwil, 09. Februar 2026

Basilea Pharmaceutica AG, Allschwil (SIX: BSLN), ein biopharmazeutisches Unternehmen mit bereits vermarkteten Produkten und dem Ziel, Patienten zu helfen, die an schweren Infektionen durch Bakterien oder Pilze erkrankt sind, gab heute bekannt, dass die anhaltend guten Verkäufe des Antimykotikums Cresemba (Isavuconazol) durch Basileas Lizenzpartner Pfizer Inc. in der Region Asien-Pazifik und China die Schwelle überschritten haben, wodurch eine Umsatzmeilensteinzahlung in Höhe von USD 5 Mio. ausgelöst wurde.

David Veitch, Chief Executive Officer von Basilea, sagte: «Wir freuen uns über die gute Vertriebsperformance unseres Partners Pfizer in der Region Asien-Pazifik, einschliesslich China. Diese Meilensteinzahlung spiegelt die erhebliche und steigende Nachfrage nach neuartigen Antipilz-Therapien in dieser Region wider, sowie den klinischen Wert von Cresemba für Patientinnen und Patienten, die an lebensbedrohlichen invasiven Schimmelpilzinfektionen erkrankt sind. Wir danken unserem Partner Pfizer zu seinem anhaltenden Engagement, Cresemba betroffenen Patientinnen und Patienten zugänglich zu machen.»

Cresemba ist in mehr als 75 Ländern auf dem Markt. Gemäss der neuesten verfügbaren Marktdaten beliefen sich die weltweiten «In-Market»-Umsätze von Cresemba im Zwölfmonatszeitraum zwischen Oktober 2024 und September 2025 auf USD 693 Mio. Das entspricht einem Wachstum von 27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum und macht Cresemba zum grössten Marken-Antimykotikum weltweit.1

Über Cresemba (Isavuconazol)

Cresemba, mit dem Wirkstoff Isavuconazol, ist ein intravenös (i. v.) und oral verabreichbares Arzneimittel gegen Pilzinfektionen (Antimykotikum) aus der Wirkstoffklasse der Azole. Basilea hat für Cresemba Lizenz- und Vertriebspartnerschaften für mehr als 100 Länder abgeschlossen. In China sind die orale und die intravenöse Darreichungsformen für die Behandlung von erwachsenen Patienten mit invasiver Aspergillose und invasiver Mukormykose zugelassen. Isavuconazol ist zudem in der Europäischen Union2, Grossbritannien3, den Vereinigten Staaten (USA)4 sowie zahlreichen weiteren Ländern zugelassen, darunter Länder im asiatisch-pazifischen Raum.5

Über Basilea

Basilea ist ein im Jahr 2000 mit Hauptsitz in der Schweiz gegründetes biopharmazeutisches Unternehmen mit bereits vermarkteten Produkten. Unser Ziel ist es, innovative Medikamente zu entdecken, zu entwickeln und zu vermarkten, um Patienten zu helfen, die an schweren Infektionen durch Bakterien oder Pilze erkrankt sind. Mit Cresemba und Zevtera haben wir erfolgreich zwei Medikamente für den Einsatz im Spital auf den Markt gebracht: Cresemba zur Behandlung von invasiven Pilzinfektionen und Zevtera zur Behandlung bakterieller Infektionen. Zudem verfügen wir über ein Portfolio präklinischer und klinischer Antiinfektivaprogramme. Basilea ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert (Börsenkürzel SIX: BSLN). Besuchen Sie bitte unsere Webseite basilea.com.

Ausschlussklausel

Diese Mitteilung enthält explizit oder implizit gewisse zukunftsgerichtete Aussagen wie «glauben», «annehmen», «erwarten», «prognostizieren», «planen», «können», «könnten», «werden» oder ähnliche Ausdrücke betreffend Basilea Pharmaceutica AG, Allschwil und ihrer Geschäftsaktivitäten, u.a. in Bezug auf den Fortschritt, den Zeitplan und den Abschluss von Forschung und Entwicklung sowie klinischer Studien mit Produktkandidaten. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheitsfaktoren, die zur Folge haben können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die finanzielle Lage, die Leistungen oder Errungenschaften der Basilea Pharmaceutica AG, Allschwil wesentlich von denjenigen Angaben abweichen können, die aus den zukunftsgerichteten Aussagen hervorgehen. Diese Mitteilung ist mit dem heutigen Datum versehen. Basilea Pharmaceutica AG, Allschwil übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen im Falle von neuen Informationen, zukünftigen Geschehnissen oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Peer Nils Schröder, PhD



Head of Corporate Communications & Investor Relations

Basilea Pharmaceutica International AG, Allschwil

Hegenheimermattweg 167b

4123 Allschwil

Schweiz



Telefon +41 61 606 1102



E-Mail media_relations@basilea.com

investor_relations@basilea.com

Diese Pressemitteilung ist unter www.basilea.com abrufbar.

Quellenangaben

IQVIA Analytics Link, September 2025. Angabe als gleitende, kumulierte «In-Market»-Umsätze der letzten zwölf Monate in US-Dollar. European Public Assessment Report (EPAR) Cresemba: https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/cresemba [Zugriff am 08. Februar 2026] Summary of Product Characteristics (SmPC) Cresemba: https://www.medicines.org.uk/emc/search?q=cresemba [Zugriff am 08. Februar 2026] Vollständige Cresemba US-Verschreibungsinformationen: https://www.astellas.us/docs/cresemba.pdf [Zugriff am 08. Februar 2026] Der Zulassungsstatus sowie die zugelassenen Indikationen können von Land zu Land unterschiedlich sein.





Anhang