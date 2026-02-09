© Foto: Michael Kappeler/dpaStifel bremst Microsoft aus und sieht durch teure KI-Investitionen und wachsendem Cloud-Wettbewerb vorerst wenig Kurspotenzial für den Tech-Giganten.Die US-Investmentbank Stifel hat die Aktie von Microsoft herabgestuft. Analyst Brad Reback senkte sein Rating von Buy auf Hold und kürzte zugleich das Kursziel deutlich auf 392 US-Dollar von zuvor 540 US-Dollar. Reback begründete den Schritt mit steigenden Investitionen in künstliche Intelligenz, zunehmendem Wettbewerbsdruck im Cloud-Geschäft sowie aus seiner Sicht zu optimistischen Markterwartungen. "Die Konsensschätzungen für Umsatz und Gewinn scheinen aktuell zu hoch", schrieb der Analyst in einer Kundenmitteilung. Laut Tipranks hat Brad …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE