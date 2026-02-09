Der Goldpreis ist nach der heftigen Korrektur zuletzt wieder über die Marke von 5.000 Dollar zurückgekehrt. Am Montagmorgen wird die Feinunze für 5.038 Dollar gehandelt. Seit dem Jahresanfang liegt das Edelmetall damit mehr als 16 Prozent im Plus. Welche Chartmarke jetzt wichtig ist und was Analysten zur aktuellen Situation sagen, lesen Sie im Folgenden.Am Montag vergangener Woche ist der Goldpreis bis auf fast 4.400 Dollar zurückgefallen. Auslöser war nicht zuletzt die Entscheidung von US-Präsident ...Den vollständigen Artikel lesen ...
