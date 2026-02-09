Die wilde Fahrt geht weiter: Im heutigen Handel legt der Preis für eine Feinunze Silber wieder um satte fünf Prozent zu. In der Vorwoche verbilligte sich der Preis hingegen noch deutlich. Doch der jüngste Preiseinbruch bei Silber ausgehend vom Rekordhoch bei knapp 120 Dollar hat Privatanleger nicht abgeschreckt - im Gegenteil.Trotz des massiven Rückgangs, der die außergewöhnlichen Gewinne zu Jahresbeginn nahezu vollständig ausgelöscht hat, floss zuletzt enorm viel Geld in das Edelmetall. In der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
