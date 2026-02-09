EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Haier Smart Home Co.,Ltd. / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Haier Smart Home Co.,Ltd.: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



09.02.2026 / 08:00 CET/CEST

Haier Smart Home Co.,Ltd./ Aktienrückkaufprogramm

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052



Dritte Zwischenmeldung

Aktienrückkaufprogramm für D-Aktien

Im Zeitraum vom und einschließlich dem 2. Februar 2026 bis zum und einschließlich dem 6. Februar 2026 hat Haier Smart Home Co.,Ltd. insgesamt 223.598 Stück D-Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms (das "Aktienrückkaufprogramm") gekauft, dessen Beginn am 20. Januar 2026 bekannt gemacht wurde.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem im Sinne des § 2 Abs. 6 Börsengesetz durch ein von Haier Smart Home Co.,Ltd. beauftragtes Kreditinstitut.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datum Handelsplatz Aggregiertes Volumen

(Stück Aktien) Gewichteter

Durchschnittskurs (€) Aggregiertes Volumen (€) 2. Februar 2026 XETRA 43.598 2,0338 88.670,0885 3. Februar 2026 XETRA 50.000 2,0547 102.733,241 4. Februar 2026 XETRA 50.000 2,0327 101.634,9085 5. Februar 2026 XETRA 40.000 2,0298 81.193,73 6. Februar 2026 XETRA 40.000 2,0252 81.007,336

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit und einschließlich dem 21. Januar 2026 bis und einschließlich dem 6. Februar 2026 gekauften D-Aktien beläuft sich damit auf 645.598 D-Aktien.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms gemäß Art. 2 Abs. 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind auf der Internetseite von Haier Smart Home Co.,Ltd. unter https://smart-home.haier.com/en/investor-relations/announcement veröffentlicht.

266101, Qingdao, China, 09. Februar 2026

Haier Smart Home Co.,Ltd.

Der Vorstand