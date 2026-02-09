The following instruments on XETRA do have their last trading day on 09.02.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 09.02.2026
ISIN Name
DE000DJ9A1U6 DZ BANK IS.A3151
GR0114032577 GRIECHENLAND 21/26
XS2298593075 WORLD BK 21/26 MTN
PTBCPHOM0066 BCO COM.PORT 21/27 FLR
DE000HLB2ZT8 LB.HESS.THR.CARRARA02A/21
DE000LB13JJ5 LBBW STUFENZINS 20/26
XS2187646901 VIR.MED.VFNIII 20/28 REGS
DE000DL19US6 DT.BANK MTN 19/26
DE000HLB4V62 LB.HESS.-THR.IS.19/26
DE000A12T788 AAREAL BANK MTN S.241
XS1271836600 LUFTHANSA AG SUB.ANL15/75
XS1951084638 SPAREBKN N B 19/26 MTN
USP94461AE36 UNIFIN FINAN. 18/26 REGS
XS0960095007 RO BK CDA 13/26FLR
DE000HLB04Q3 LB.HESS.-THR.ZI.EX.02A/14
AU3CB0204915 EFIC 2026
