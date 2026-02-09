Trotz des jüngsten Einbruchs haben sich die von BÖRSE ONLINE im September vorgestellten Calls auf das Edelmetall vervielfacht. Gewinne werden mitgenommen. Mutige nutzen die Korrektur zum Einstieg. Boom und Bust bei Edelmetallen. Die Preisentwicklung in beide Richtungen ist spektakulär und stellt alles bisher Dagewesene in den Schatten. Neben Gold und Silber hatte auch Platin neue historische Bestmarken erobert. Doch dann gab es eine massive Gegenreaktion, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE