LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 190 Euro auf "Equal Weight" belassen. Analystin Carole Madjo gab ihrem Bewertungsmodell vor der Jahresbilanz Anfang März am Sonntag noch einen Feinschliff. Ihre Ergebnisprognose für 2026 hob sie aufgrund der angekündigten Aktienrückkäufe um 6 Prozent an./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2026 / 22:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000A1EWWW0
© 2026 dpa-AFX-Analyser