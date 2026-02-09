BYD steht im chinesischen Automarkt unter spürbarem Wettbewerbsdruck. Auch im Chartbild bleibt die Lage vorerst angespannt.Den vollständigen Artikel lesen ...
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|10,120
|10,135
|08:45
|10,115
|10,135
|08:45
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|08:22
|Hyundai Motor Group Overtaken by BYD in Non-China EV Sales, Falling to 4th Place
|08:18
|BYD verliert an Boden - Trendwechsel weiter vertagt
BYD steht im chinesischen Automarkt unter spürbarem Wettbewerbsdruck. Auch im Chartbild bleibt die Lage vorerst angespannt Den vollständigen Artikel lesen ...
|07:09
|PRESSESPIEGEL/Unternehmen: TUI, BYD/MG
|DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen
Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.
TUI - Der Reisekonzern Tui nimmt das Geschäft mit Budgetreisen, also...
|05:38
|BYD says it has developed sodium batteries with cycle life up to 10,000
|05:38
|BYD expands into Egypt with 3 models
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|BYD CO LTD
|10,115
|-0,54 %