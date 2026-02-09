Nach den durchaus freundlichen Statistik-Daten in der letzten Woche, unter anderem zum Auftragseingang, holt die neue Woche die Wirtschaft gleich wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Wie die Bundesstatistiker soeben meldeten, gab die Fahrleistung mautpflichter Lkw mit mindestens vier Achsen auf hiesigen Autobahnen im Januar um 2,3 % gegenüber dem Dezember und um 0,9 im Vergleich zum Vorjahresmonat nach. Das verheißt wenig Erfreuliches für den nächsten Produktionsindex und damit für die Entwicklung der Konjunktur hierzulande.
Annerose Winkler
Der Deutsche Unternehmerbrief
www.bernecker.info
Publikationen der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH lesen Sie unter www.bernecker.info
