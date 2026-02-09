9. Februar 2026 - Vancouver, BC, Kanada / IRW-Press / Kirkstone Metals Corp. (das "Unternehmen" oder "Kirkstone") (TSXV: KSM, FWB:VO0) freut sich bekannt zu geben, dass Matthew Schwab dem Board des Unternehmens als Berater beigetreten ist.

Herr Schwab ist ein hochangesehener Explorationsgeologe. In den letzten zehn Jahren hat Matt mit seinen Explorationsbemühungen in bedeutendem Maße zur Entdeckung und Erschließung mehrerer großer Uranvorkommen beigetragen. Zuletzt war Herr Schwab CEO von Kraken Energy Corp. 2014 war Herr Schwab in seiner Funktion als Senior Exploration Geologist bei NexGen Energy Ltd. maßgeblich an der Entdeckung der Uranlagerstätte Arrow im Südwesten des Athabasca-Beckens beteiligt. Herr Schwab war auch ein Mitglied des Erschließungsteams von Hathor Exploration Ltd. und wirkte am Verkauf der Lagerstätte Roughrider für 654 Millionen $ an Rio Tinto im Jahr 2012 mit. Davor war er unter anderem Mitbegründer und SVP von Axiom Exploration Group Ltd. sowie President, Senior Advisor und Gründer mehrerer erfolgreicher privater Mineralexplorations- und E&P-Beratungsunternehmen in den kanadischen Bergbau- bzw. Öl- und Gassektoren.

CEO und President Clive Massey sagt dazu: "Wir freuen uns sehr, Matt Schwab im Advisory Board von Kirkstone Metals begrüßen zu dürfen. Matts fundierte Erfahrung in den Bereichen strategisches Wachstum und Betrieb sowie seine Beziehungen in der Branche werden für uns bei der Beschleunigung unserer Explorations- und Erschließungsaktivitäten und letztlich der langfristigen Wertschöpfung für unsere Aktionäre von großem Nutzen sein. Seine Einblicke und Erfahrungen in der Uranexploration werden zur Ausrichtung der nächsten Wachstumsphase beitragen."

Aktienoptionen gewährt

Das Unternehmen hat heute Direktoren, leitenden Angestellten, Beratern und Consultants insgesamt 1,6 Millionen Aktienoptionen gewährt. Die Optionen können für einen Zeitraum von 5 Jahren zum Preis von 0,79 $ pro Stammaktie ausgeübt werden.

Über Kirkstone Metals Corp.

Kirkstone Metals Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf Uran-Assets gerichtet ist, die den globalen Übergang zu zuverlässiger, sauberer Energie unterstützen. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, das Uranprojekt Key Lake Road, befindet sich im produktiven Athabasca-Becken in Saskatchewan, einer der weltweit führenden Uranregionen. Kirkstone hat sich einer verantwortungsvollen Exploration, detaillierten technischen Arbeiten und der Wertschöpfung für die Aktionäre durch disziplinierte Kapitalzuteilung und Marktengagement verschrieben.

Qualifizierter Sachverständiger

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Tim Henneberry, P.Geo., einem Direktor des Unternehmens und einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, darunter Aussagen zu Genehmigungen, zur Einbindung der indigenen Bevölkerung und zu zukünftigen Plänen für die Mineralkonzessionsgebiete des Unternehmens. Solche Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den prognostizierten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte per E-Mail unter info@kirkstonemetals.com an das Unternehmen.

Im Namen des Board of Directors von Kirkstone Metals Corp.

Clive Massey

Chief Executive Officer

(604) 341-6870 (Büro)

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Investor Relations, Ray Lagace

Tel: ?(604) 418-6950???????

Die TSX Venture Exchange und ihr Regulierungsorgan (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82911Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82911&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA49752E1060Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.