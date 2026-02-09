Wir werfen einen Blick zurück auf die Goldpreisentwicklung (ISIN: XC0009655157) am Freitag, den 02.06.2026. Zudem betrachten wir den EUR/USD-Wechselkurs und dessen Auswirkungen auf den Gold- und Silberpreis im Euroraum. Was erwartet Euch im Tagesrückblick? Goldpreisentwicklung in USD EUR/USD und Auswirkung auf Goldpreis Silberpreis in USD Gold-Silber-Ratio Kupferpreis in USD Goldpreis: Korrektur nach EZB-Entscheid - Risikoaversion nimmt zu Der Goldpreis startete mit einem Kurs von 4.760,74 USD in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
