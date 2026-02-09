Bitcoin findet am Montagmorgen seinen Rhythmus wieder. Nach einer turbulenten Vorwoche notiert die Kryptowährung aktuell bei rund 70.500 Dollar. Die relative Ruhe steht im krassen Gegensatz zu den massiven Kurssprüngen der vergangenen Tage. Erst am Donnerstag war der Bitcoin auf 60.033 Dollar eingebrochen - den tiefsten Stand seit Oktober 2024. Doch bereits am Freitag kämpfte sich der Kurs zurück über die psychologisch wichtige Marke von 70.000 Dollar.Marktbeobachter stehen der Erholung mit vorsichtigem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär