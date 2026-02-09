CWAN Power and Gas beendet die Abhängigkeit der Branche von Black-Box-Systemen, da die Energiewende neue Handelsmöglichkeiten eröffnet

Auf der E-world Energy Water 2026 wird Clearwater Analytics (NYSE: CWAN) CWAN Power and Gas vorstellen, neue Risikomanagementfunktionen innerhalb von Beacon by CWAN, die entwickelt wurden, um die Abhängigkeit der Branche von Black-Box-Systemen zu beenden. Dank transparenter Methoden und einsehbarer Quellcodes ermöglicht die Plattform Handelsteams die Validierung und Anpassung von Berechnungen für komplexe Strom- und Gasinstrumente in Echtzeit. Bitte besuchen Sie Stand Nr. 5A118 in Halle 5 für Live-Demonstrationen.

Das Wachstum erneuerbarer Energien, Flüsse von Flüssigerdgas und sich verändernde makroökonomische Bedingungen gestalten die Energiemärkte neu und erhöhen sowohl die Volatilität als auch die Chancen. Dennoch sind viele Handelsunternehmen nach wie vor durch veraltete Risikoplattformen eingeschränkt, die die Sichtbarkeit von Modellen, die Anpassungsmöglichkeiten und die Markteinführungsgeschwindigkeit beeinträchtigen. CWAN Power and Gas beseitigt diese Einschränkungen, indem es alle Berechnungen transparent, konfigurierbar und in Echtzeit überprüfbar macht und komplexe Instrumente wie strukturierte Stromderivate und sich weiterentwickelnde Handelsstrategien unterstützt.

"Die Energiewende führt zu einer der größten Veränderungen auf den globalen Energiemärkten seit der Erfindung von Derivaten, jedoch sind Handelsunternehmen durch Risikosysteme eingeschränkt, die für eine andere Ära entwickelt wurden", erklärte Kirat Singh, President, Risk Alternative Assets bei Clearwater Analytics. "Während Wettbewerber Black-Box-Lösungen anbieten, die Händler weder validieren noch anpassen können, bieten wir Unternehmen die transparente, kontrollierbare Technologie, die sie benötigen, um diese Chance zu nutzen. Wenn Milliarden auf dem Spiel stehen, benötigen Händler vollständige Transparenz bei ihren Risikoberechnungen."

CleanChoice Energy, ein Unternehmen für erneuerbare Energien, nutzt die Strom- und Gaslösung, um Daten und Analysen unternehmensweit zu vereinheitlichen und physische Vermögenswerte, Marktaktivitäten und Kundenergebnisse miteinander zu verknüpfen. "CleanChoice hat an zwei Fronten Erfolge erzielt durch den Ausbau unseres Solarportfolios und die Erweiterung unseres Einzelhandelsgeschäfts", erklärte Anthony Hoang, CTO bei CleanChoice Energy. "Unsere Kunden nehmen uns jedoch nicht als separate Geschäftsbereiche wahr. Beacon by CWAN bietet uns die Datengrundlage, um so zu agieren, wie unsere Kunden uns wahrnehmen als ein integriertes Unternehmen, das jede Entscheidung optimiert, von der Solarfarm über den Strommarkt bis hin zur Kundenabrechnung."

CWAN Power and Gas bietet wichtige Funktionen für Energiehandelsunternehmen:

Transparente Echtzeit-Modellierung: Die vollständige Transparenz des Quellcodes für alle Strom- und Gasinstrumente ermöglicht es Unternehmen, jede Berechnung zu verstehen, zu validieren und anzupassen. Dadurch wird die Abhängigkeit von isolierten Altsystemen beseitigt und die Umsetzung komplexer Strategien wie strukturierter Stromderivate ermöglicht.

Risikoanalyse auf institutionellem Niveau: Berechnen Sie VaR, Kreditrisiko und benutzerdefinierte Kennzahlen mit vollständigen Prüfpfaden, die jedes Ergebnis bis zu den zugrunde liegenden Eingaben und Methoden zurückverfolgen und damit die Validierungsstandards erfüllen, die CROs und Aufsichtsbehörden verlangen.

Flexibler Einsatz in großem Maßstab: Implementieren Sie die Lösung über eine cloudbasierte Standalone-Anwendung, integrieren Sie sie in bestehende Systeme oder entwickeln Sie maßgeschneiderte Lösungen auf der offenen Entwicklungsplattform von Beacon mit skalierbaren Rechenkapazitäten.

"Die Energiemärkte sind zu komplex und volatil für ein Risikomanagement, das an ältere Systeme gebunden ist", fügte Singh hinzu. "Wir haben eine führende Plattform entwickelt, die Unternehmen vollständige Kontrolle über ihre Risikoberechnungen ermöglicht und gleichzeitig eine Leistung auf institutionellem Niveau bietet. Unsere Kunden können Risiken besser managen und völlig neue Handelsstrategien einführen, die in der sich wandelnden Energielandschaft Alpha generieren."

Live-Demonstrationen auf der E-world 2026

CWAN Power and Gas wird live auf der E-world Energy Water 2026 vorgestellt, wo die Besucher erleben können, wie offenes Risikomanagement den Energiehandel transformiert. Die Experten von Clearwater werden Echtzeit-Modellierungsfunktionen vorstellen, die Transparenz des Quellcodes demonstrieren und auf die europäischen Energiemärkte zugeschnittene Bereitstellungsstrategien erörtern.

Besuchen Sie Clearwater Analytics am Stand Nr. 5A118 in Halle 5 für eine persönliche Beratung mit unseren Risikomanagement-Spezialisten.

Über CWAN

Clearwater Analytics (NYSE: CWAN) revolutioniert das Investmentmanagement mit der branchenweit umfassendsten Cloud-nativen Plattform für institutionelle Anleger auf globalen öffentlichen und privaten Märkten. Während ältere Systeme Risiken, Ineffizienz und Datenfragmentierung mit sich bringen, liefert die Single-Instance- und Multi-Tenant-Architektur von CCWAN Echtzeitdaten und KI-gestützte Erkenntnisse über den gesamten Investitionslebenszyklus hinweg. Die Plattform beseitigt Informationssilos, indem sie Portfoliomanagement, Handel, Anlagebuchhaltung, Abstimmung, regulatorische Berichterstattung, Performance, Compliance und Risikoanalyse in einem einheitlichen System integriert. CWAN betreut führende Versicherungen, Vermögensverwalter, Hedgefonds, Banken, Unternehmen und Regierungen und unterstützt weltweit Vermögenswerte in Höhe von über 10 Billionen USD. Erfahren Sie mehr unter www.cwan.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260209749317/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Claudia Cahill, Head of Communications and PR +1 208-433-1200 press@cwan.com