- Koreanische Gerichte verurteilen Intercos Korea zur Übernahme der gesamten Verfahrenskosten und bestätigen sowohl die zivil- als auch die strafrechtliche Haftung SEOUL, Südkorea, 9. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Kolmar Korea hat in einem langjährigen Streit um die illegale Weitergabe firmeneigener Sonnenschutztechnologien, an dem Intercos Korea beteiligt war, einen einen entscheidenden rechtlichen Sieg erzielt. Intercos Korea ist die koreanische Tochtergesellschaft des italienischen Kosmetik-ODM-Unternehmens Intercos. Nach der rechtskräftigen Verurteilung durch den Obersten Gerichtshof haben die Gerichte außerdem angeordnet, dass die unterlegene Partei die gesamten Kosten des Verfahrens trägt. Damit wird die Schwere der widerrechtlichen Aneignung von Technologie sowie die damit verbundene rechtliche Verantwortung unterstrichen. Kolmar Korea erhielt von Intercos Korea sowie einem ehemaligen Beschäftigten insgesamt 31,2 Millionen KRW an Rechtskosten. Das entspricht dem vollen Betrag der tatsächlich angefallenen zivilrechtlichen Prozesskosten im Zusammenhang mit dem Verfahren. Auslöser des Streits war der Wechsel eines ehemaligen Kolmar-Korea-Beschäftigten, bezeichnet als A, der ca. zehn Jahre für das Unternehmen tätig gewesen war, zu Intercos Korea im Jahr 2018. Dabei nahm er unrechtmäßig mehrere zentrale Forschungs- und Entwicklungsunterlagen, darunter firmeneigene Daten zu Sonnenschutzrezepturen sowie Informationen zur Entwicklung neuer Produkte mit. Ermittlungen ergaben später, dass ein weiterer ehemaliger Beschäftigter, B, der ungefähr zur gleichen Zeit ebenfalls zu Intercos Korea wechselte, an der Weitergabe von Geschäftsgeheimnissen beteiligt war. Im Januar 2024 bestätigte der Oberste Gerichtshof Koreas die Schuldsprüche gegen beide ehemaligen Beschäftigten rechtskräftig. Anschließend entschied das Bezirksgericht Suwon im Oktober 2024, dass Intercos Korea gegen das Gesetz zur Verhinderung unlauteren Wettbewerbs und zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen verstoßen hat, und verhängte eine Geldbuße in Höhe von 5 Millionen KRW. Ein Sprecher von Kolmar Korea kommentierte: "Dieses Urteil steht für die konsequente Anwendung unseres Grundsatzes, dass die Weitergabe von Technologie bis zum Schluss verfolgt und zur Verantwortung gezogen werden muss. Wir werden weiterhin alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um unsere Kerntechnologien sowie unsere F&E-Ressourcen zu schützen." Kolmar Korea ist weithin für seine erstklassigen Forschungs- und Entwicklungskompetenzen im Bereich Sonnenschutz bekannt. Im Jahr 2022 gründete das Unternehmen eine eigene Forschungseinrichtung, das UV Tech Innovation Lab, und hält derzeit mehr als 100 Patente im Zusammenhang mit UV-Schutztechnologien. Im vergangenen Jahr entwickelte Kolmar Korea die weltweit erste Stabilisierungstechnologie für einen hybriden Verbund-Sonnenschutz, der mineralische und chemische UV-Filter kombiniert. Das Unternehmen war außerdem ein Vorreiter auf den globalen Sonnenschutzmärkten und erhielt 2013 als erstes Unternehmen in Korea eine OTC-Zertifizierung der US-amerikanischen FDA für Sonnenschutzprodukte. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2888686/Kolmar_Korea_R_D_Complex.jpg

