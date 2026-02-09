Kupferressourcen über 60 Prozent gewachsen: Kupfer-Ressourcenschätzung

Anzeige / Werbung

Prospect Resources habe für das Kupferprojekt Mumbezhi eine deutlich größere Rohstoffbasis ausgewiesen. Das Unternehmen habe mitgeteilt, dass die aktuelle Mineralressourcen-Schätzung im Vergleich zur vorherigen Berechnung um 63 Prozent bei der Tonnage und um 50 Prozent beim enthaltenen Kupfer gestiegen sei. Neben dem kräftigen Kupferzuwachs seien erstmals auch Gold und Kobalt systematisch berücksichtigt worden. Dadurch habe sich Mumbezhi klar als größer dimensionierte Lagerstätte innerhalb des regionalen Kupfergürtels positioniert.

Deutlicher Ressourcensprung durch neue Schätzung

Prospect Resources habe erklärt, mit der aktualisierten MRE (Mineral Resource Estimate, Mineralressourcen-Schätzung) einen wichtigen Entwicklungsschritt erreicht zu haben. Nach Angaben des Managements sei die ausgewiesene Erzmenge gegenüber der Schätzung aus März 2025 um 63 Prozent auf rund 174 Millionen Tonnen gestiegen. Der enthaltene Kupferbestand habe sich demnach um etwa 50 Prozent auf rund 772.000 Tonnen Kupfer erhöht. Eine Mineralressourcen-Schätzung beschreibe, wie viel Gestein mit wirtschaftlich relevantem Metallgehalt im Untergrund vermutet werde. Sie stelle keine Entscheidung über einen späteren Abbau dar, sondern bilde die Grundlage für technische und wirtschaftliche Bewertungen.