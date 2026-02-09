Jeden Montagmorgen berichten wir über fünf Dinge, die zum Wochenstart wichtig sind. Diesmal geht es um Europas digitale Unabhängigkeit, Wero, ChatGPT-Probleme, den Smart #5 und Videokonferenzen. Es tut sich was: Französische Behörden werden bis 2027 keine US-amerikanischen Videokonferenzlösungen mehr nutzen. Auch in einigen deutschen Bundesländern hat die Abkehr von Big Tech bereits begonnen. Das zeigt, es geht auch ohne - auch wenn der Umstieg bisweilen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n