Leipzig (ots) -Die neue "exactly"-Reportage vom MDR zeigt die Spaltung innerhalb der linken Szene und beleuchtet die Hintergründe der ideologischen Differenzen. Im Fokus steht unter anderem die als extremistisch eingestufte Gruppierung Handala. Recherchen von "exactly" zeichnen den Radikalisierungsprozess der Gruppe nach. Zu sehen ist die Reportage ab Montag, 9. Februar 2026, 17.00 Uhr in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/suche/exactly).Der Konflikt zwischen Israel und Palästina spaltet die linke Szene in Deutschland seit Jahren. In Leipzig trafen Mitte Januar dieses Jahres die verschiedenen Lager bei einer Demonstration aufeinander. Der Schauplatz: der Leipziger Stadtteil Connewitz, bundesweit bekannt als Hochburg der linken Szene. Immer wieder stehen sich hier Polizei und Autonome gegenüber. Doch inzwischen heißt es: Linke gegen Linke. Auslöser sind gegensätzliche Positionen zum Nahost-Konflikt.Auf der anderen Seite berichten Jüdische Studierende von zunehmenden Bedrohungen. Seit dem 7. Oktober 2023 würden sie für die Politik Israels mitverantwortlich gemacht.Der Nahostkonflikt spaltet auch die Linkspartei: Es gibt zwar einen Unvereinbarkeitsbeschluss der Linken, der eine Kooperation mit Antisemiten ausschließt - zum Beispiel mit Gruppen wie Handala. Doch längst nicht alle in der Partei fühlen sich daran gebunden.Bei der Demo in Connewitz blieb ein großer Gewaltausbruch aus - doch die Reportage von Ben Arnold und Albrecht Radon zeigt einen tiefen Riss in der linken Bewegung.