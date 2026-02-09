Wien, Berlin, 09. Februar 2026. (ots) -IT-Consulting- und Umsetzungspartner für Daten, KI und E-Government baut Deutschlandgeschäft ausDie Imendo GmbH setzt den nächsten Meilenstein in ihrer Entwicklung im DACH-Raum und eröffnet mit Imendo Deutschland einen Standort in Berlin. Als IT-Consulting- und Umsetzungspartner begleitet Imendo Organisationen seit vielen Jahren bei datengetriebenen Digitalisierungsinitiativen und baut die Präsenz in Deutschland nun gezielt aus.Imendo unterstützt Kund:innen entlang der gesamten Wertschöpfungskette - von der strategischen Beratung und fachlichen Konzeption bis zur technischen Umsetzung. Die Schwerpunkte liegen auf Data & Analytics, Künstlicher Intelligenz, Prozessautomatisierung und E-Government. Zum Einsatz kommen etablierte Technologieplattformen wie Microsoft und Databricks. Zudem ist Imendo Partner von STACKIT, der Cloud-Plattform der Schwarz Gruppe, und damit Teil eines europäischen Cloud-Ökosystems für datenschutzkonforme, sichere und souveräne Cloudlösungen.Berlin wurde strategisch als Standort gewählt: Die Hauptstadt ist Zentrum für Verwaltung, Wirtschaft und digitale Innovation - optimale Voraussetzungen für den direkten Austausch mit Kund:innen und Partnern sowie die Nähe zu zentralen Akteur:innen.Die strategische und operative Leitung von Imendo Deutschland übernimmt Dr. Norman Bernhardt. Er verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Data & Analytics Beratung und ist in der Berliner Wirtschaft seit vielen Jahren bestens vernetzt. Als Gründungsmitglied und Co-Vorsitzender des VBKI Digital, der Digitalinitiative des Vereins Berliner Kaufleute und Industrieller, bringt er ein starkes Netzwerk sowie fundiertes Markt- und Branchenverständnis in den Aufbau des Deutschlandgeschäfts ein. Dr. Jörg Kerschbaumer, Gründer und Geschäftsführer der Imendo GmbH, unterstützt ihn als zweiter Geschäftsführer und sichert die enge Verbindung zum österreichischen Stammhaus."Seit 2010 bringt Imendo Erfahrung aus komplexen Digitalisierungsprojekten im gesamten DACH-Raum ein. Mit unserem Standort Berlin können wir dieses Know-how nun noch gezielter und näher am deutschen Markt einbringen", sagt Dr. Jörg Kerschbaumer, Gründer und Geschäftsführer der Imendo GmbH.Dr. Norman Bernhardt ergänzt: "Der Erfolg digitaler Transformation entscheidet sich weniger an der Technologie als vielmehr an Klarheit, Struktur und konsequenter Umsetzung. Imendo verbindet Beratung, Datenkompetenz und Umsetzungskraft und sorgt dafür, dass digitale Lösungen im Arbeitsalltag tatsächlich Wirkung entfalten."Über ImendoImendo ist ein IT-Consulting- und Umsetzungspartner für Data & Analytics, Künstliche Intelligenz und moderne digitale Arbeitswelten. Das Unternehmen wurde 2010 gegründet und realisiert Digitalisierungsprojekte für Organisationen im gesamten DACH-Raum. Imendo arbeitet eng mit Technologiepartnern wie Microsoft, Databricks und STACKIT zusammen und beschäftigt rund 100 Mitarbeiter:innen an den Standorten Wien, Klagenfurt und Berlin.Pressekontakt:Imendo GmbHE-Mail: presse@imendo.comWebsite: https://www.imendo.comOriginal-Content von: Imendo GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181990/6212815