Die Rally beim Goldpreis sorgt weltweit für Aufmerksamkeit - und führt teilweise zu bemerkenswerten Entwicklungen. Sie ist so stark, dass physisches Gold inzwischen im wahrsten Sinne des Wortes "aus dem Boden geholt" wird. Ein prominentes Beispiel liefert das Grand Emperor Hotel im chinesischen Macau.Das Luxushotel kündigte an, Teile seines Fußbodens aufzureißen, um darin eingelassene Goldbarren zu verkaufen. Das 2006 eröffnete Haus ist für seine opulente Ausstattung bekannt - darunter ein mit Dutzenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
