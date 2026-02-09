Die IPO-Rally in China hat sich zum Wochenstart fortgesetzt. Bei seinem Börsendebüt in Hongkong setzte der chinesische Chipdesigner Montage Technology mit einem Kursanstieg um 60 Prozent ein Ausrufezeichen. Die Euphorie der Anleger bei KI- und Halbleiterwerten scheint ungebrochen. Davon profitieren auch Leser des AKTIONÄR China Stock Reports. Der Ausgabepreis je Montage-Technology-Aktie lag bei 106,89 Hongkong-Dollar und damit bereits am oberen Ende der Preisspanne. Direkt nach Handelsstart sprang ...Den vollständigen Artikel lesen ...
