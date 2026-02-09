Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die letzte Woche war geprägt von Volatilität, insbesondere bei den Edelmetallen und den Kryptokursen, was auch den Tech-Sektor belastete, so die Analysten der Helaba.Per saldo sei es bergab gegangen, wohl auch, weil eine militärische Eskalation im Persischen Golf bisher nicht stattgefunden habe. Jedoch sei auch die Nominierung von Kevin Warsh für den Fed-Vorsitz in diesem Zusammenhang zu nennen. Die Dollarschwäche habe sich nicht weiter fortgesetzt, was zusätzlich belastet habe. Spannend würden in dieser Woche wohl vor allem die US-Arbeitsmarkt- und -Inflationszahlen werden, denn diese hätten Potenzial, die Zinssenkungserwartungen bezüglich der Fed zu beeinflussen. Bislang würden die Akteure an den Geldmärkten auf eine Zinssenkung um 25 Basispunkte zur Jahresmitte setzen. Eine weitere sei dann vollständig im vierten Quartal eskomptiert worden. Zuletzt hätten sich die Zinssenkungsspekulationen wieder etwas verstärkt, auch weil Arbeitsmarktindikatoren in den USA schwächer ausgefallen seien als erwartet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...