Gold und Silber setzten ihre Gewinne am Montag fort. Die Anleger warteten auf wichtige US-Arbeitsmarkt- und Inflationsdaten am Mittwoch.Was für turbulente Wochen für Silber! Allgemeinhin ist man geneigt zu sagen: Strukturell spricht viel für einen Anstieg des weißen Edelmetalls. Argumente sind der schwace US-Dollar, sowie die anhaltend große, industrielle Nachfrage. Daher ist einer der entscheidenen Marken für Silber der US-Arbeitsmartktbericht am Mittwoch. Technische Analysen zeigen, dass Silber über die vergangenen Monate in einem aufwärtsgerichteten Trendkanal gehandelt wurde. Silber hat seinen langjährigen Widerstandsbereich zwischen 50 und 54 US-Dollar nach oben durchbrochen. Dieser …Den vollständigen Artikel lesen
