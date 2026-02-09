Osnabrück/Berlin (ots) -Immer noch werden hunderttausende Kinder und Jugendliche weltweit in staatlichen Armeen und nichtstaatlichen bewaffneten Gruppen in über 20 Ländern als Soldatinnen und Soldaten in Konflikten eingesetzt und zum Kämpfen gezwungen.Seit dem Inkrafttreten des ersten Zusatzprotokolls der UN-Kinderrechtskonvention am 12. Februar 2002 haben sich die inzwischen 173 Vertragsstaaten, darunter Deutschland, zum besonderen Schutz von Kindern in bewaffneten Konflikten verpflichtet und dazu, keine Soldatinnen und Soldaten unter 18 Jahren in bewaffneten Konflikten einzusetzen.Das Deutsche Bündnis Kindersoldaten (http://www.kindersoldaten.info), ein Zusammenschluss von neun Nichtregierungsorganisationen, informiert anlässlich des diesjährigen Red Hand Day über die dramatische Situation von Kindern in bewaffneten Konflikten und die Verantwortung Deutschlands, unter anderem in den Bereichen humanitäre Hilfe und Asyl für ehemalige Kindersoldat*innen. Der ehemalige Kindersoldat Innocent Opwonya, der heute in Deutschland lebt, wird über seine Kriegserfahrungen in Uganda und seinen Einsatz für die Rechte von Kindern und Jugendlichen in Kriegsgebieten und für friedliche Konfliktlösungen berichten.Hierzu laden wir Sie ein zu einer Online-PressekonferenzDatum: Mittwoch, 11. Februar 2026Uhrzeit: 10.00 UhrZoom-Meeting direkt beitreten: https://kindernothilfe.zoom.us/j/62355243635 (https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkindernothilfe.zoom.us%2Fj%2F62355243635&data=05%7C02%7Cr.willinger%40tdh.de%7C69b4b0746c97451c321e08de64d1c4a4%7Cb1e27352ff0e45208574a3f35f806c98%7C0%7C0%7C639059049370108394%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=wPIbVW6mjw%2BVKS3nSD6KfAxP1Ycbu%2BumNZqLuN%2B9b6Q%3D&reserved=0)Zoom-Meeting-ID: 62355243635Schnelleinwahl mobil +49-69-71049922, 62355243635#mit:Innocent Opwonya, ehemaliger ugandischer Kindersoldat und FriedensaktivistFrank Mischo, Kinderrechtsexperte der Kindernothilfe & Sprecher Deutsches Bündnis KindersoldatenRalf Willinger, Kinderrechtsexperte von Terre des Hommes & Sprecher Deutsches Bündnis KindersoldatenThemen:Situation und Schutz von Kindern in Kriegsgebieten und die deutsche Verantwortung, unter anderem in den Bereichen humanitäre Hilfe und Asyl für ehemalige Kindersoldat*innenWas es für ein Kind bedeutet, als Soldat rekrutiert zu werden, wie wichtig Schutz und Unterstützung nach einer Flucht sind und welche Hilfe geleistet wirdWir bitten um formlose Anmeldung unter presse@tdh.deFür Rückfragen und Interviews:Wolf-Christian Ramm, Terre des Hommes, Tel.: 0541 / 7101-158 oder 0171-672 9748, presse@tdh.de bzw. c.ramm@tdh.deFrank Mischo, Kindernothilfe, Tel.: 0203 / 7789-129, frank.mischo@knh.deOriginal-Content von: Terre des Hommes Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9646/6212832