Schrumpfen, um profitabel zu werden: Die Krypto-Börse Gemini beendet ihr teures Abenteuer in Übersee und setzt auf einen harten Sparkurs. Was auf den ersten Blick wie ein Rückzug wirkt, ist für Analysten der notwendige Befreiungsschlag. Die Experten der Bank Mizuho sehen nun den Weg für schwarze Zahlen geebnet - und rufen ein Kursziel aus, das eine Vervfünffachung der Aktie verspricht.Die von den Winklevoss-Zwillingen gegründete Börse macht Schluss mit dem teuren Wachstum um jeden Preis. Gemini ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär