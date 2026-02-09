EQS-News: Encavis GmbH
/ Schlagwort(e): Expansion/Expansion
Hamburg, 9. Februar 2026 - Encavis, ein führender paneuropäischer Anbieter von Erneuerbaren Energien (IPP) mit Hauptsitz in Hamburg, blickt auf ein überaus erfolgreiches Geschäftsjahr 2025 zurück. Insgesamt hat das Unternehmen im vergangenen Jahr 854 MW zusätzliche Erzeugungskapazität ans Netz gebracht, davon 403 MW durch neu erworbene Parks. Damit erhöht Encavis seine gesamte Erzeugungskapazität aus grünem Strom auf 3,3 Gigawatt (GW). Zusätzlich managt Encavis 1,6 GW für institutionelle Investoren.
