09.02.2026

Encavis 2025 mit Rekordjahr: Durch 854 MW zusätzliche Kapazität nun 3,3 GW am Netz Hamburg, 9. Februar 2026 - Encavis, ein führender paneuropäischer Anbieter von Erneuerbaren Energien (IPP) mit Hauptsitz in Hamburg, blickt auf ein überaus erfolgreiches Geschäftsjahr 2025 zurück. Insgesamt hat das Unternehmen im vergangenen Jahr 854 MW zusätzliche Erzeugungskapazität ans Netz gebracht, davon 403 MW durch neu erworbene Parks. Damit erhöht Encavis seine gesamte Erzeugungskapazität aus grünem Strom auf 3,3 Gigawatt (GW). Zusätzlich managt Encavis 1,6 GW für institutionelle Investoren.



Akquisitionen von Wind- und Solarparks bzw. -projekten (am Netz, im Bau oder baureif) wurden insgesamt in der Größenordnung von 754 MW getätigt, was einer zusätzlichen Stromerzeugung von 1,7 TWh entspricht - ebenfalls absolute Rekordwerte. Unter den vielen Erwerbungen des Jahres sticht besonders das italienische Giotto-Portfolio mit 265 MW hervor, von denen bereits 248 MW grünen Strom produzieren. Auch das Aragón-Portfolio mit Wind- und Solarparks in Nordspanien ist mit seinen 199 MW bemerkenswert.



Diese beiden Akquisitionen, für die Encavis Finanzierungen in Höhe von 200 Millionen Euro (Giotto) und 135 Millionen Euro (Aragón) arrangieren konnte, zeigen deutlich: Encavis ist seit 2025 in der Lage, sogar mehrere große Portfolien innerhalb eines Jahres zu erwerben und erfolgreich zu finanzieren. Zudem konnten 2025 zahlreiche hochwertige Wind- und Solarparks in Deutschland und Frankreich übernommen werden.



Ein weiterer Erfolg wurde in der jüngsten FER-X Auktionsrunde im italienischen Markt erzielt, wo sich alle eingereichten Projekte durchsetzen konnten. Die Encavis-Angebote erzielten einige der höchsten Vergütungssätze des gesamten Verfahrens. Vier Solarprojekte aus der italienischen Entwicklungspipeline, von denen einige bereits genehmigt sind und andere kurz vor der finalen Genehmigung stehen, wurden ausgewählt. Gemeinsam bringen sie 140 MW neue Kapazität in Mittel- und Süditalien an den Start. Dieses außergewöhnliche Ergebnis stärkt die Position von Encavis in einem der dynamischsten Solarmärkte Europas und verleiht dem weiteren Ausbau der italienischen Entwicklungspipeline zusätzlichen Schub.



Auch im Bereich der Batteriespeicher entwickelt sich Encavis stark weiter. Die beiden BESS-Projekte in Hettstedt (12 MW) und Apeldoorn (17 MW) stehen kurz vor der Inbetriebnahme und markieren wichtige Meilensteine beim weiteren Ausbau dieses strategisch bedeutenden Segments.



Zusätzlich gelang es Encavis, mehrere weitere wegweisende Stromabnahmeverträge (PPAs) mit namhaften Unternehmen abzuschließen. Besonders hervorzuheben ist das PPA mit der Carlsberg-Tochter Sinebrychoff in Finnland, welches das wachsende Portfolio langfristiger Lieferverträge weiter festigt. Darüber hinaus zählen globale Technologiekonzerne wie Amazon, Google und Microsoft sowie europäische Industrieunternehmen wie Aliaxis und Schouw &Co. zu den verlässlichen Partnern. Diese breite Aufstellung unterstreicht die Attraktivität des Erzeugungsportfolios und die starke Nachfrage nach grüner Energie aus Encavis-Anlagen.



Auch Stern Energy überzeugte 2025 und stärkte seine Systemintegrationskompetenz mit wichtigen EPC- und EPCm-Projekten, darunter ein EPCm-Auftrag in Deutschland mit 65 MW sowie zwei schlüsselfertige EPC-Projekte in Italien mit insgesamt 70 MW einschließlich Netzanschlussarbeiten. Des Weiteren realisierte Stern Energy in den letzten drei Jahren erfolgreiche Revamping-Projekte mit einem Gesamtumfang von 191 MW.



Stern Energy erweiterte sein technologisches Spektrum, indem das Unternehmen mit der Erbringung von O&M-Dienstleistungen für BESS-Systeme in Italien und Deutschland begann. Parallel dazu stellte die Gründung von Stern Engineering einen strategischen Schritt dar, um das technische Know-how entlang der gesamten Service-Wertschöpfungskette zu vertiefen. Weitere betriebliche Innovationen umfassten den Start eines Pilotprojekts für vollständig automatisiertes Vegetationsmanagement mit autonomen Fahrzeugen. Darüber hinaus baute Stern Energy seine europäische Präsenz durch die Eröffnung eines neuen Büros in Dänemark aus und setzte sein Wachstum in allen operativen Märkten fort.



Mario Schirru, CEO von Encavis, betont: "Was Encavis besonders auszeichnet, ist die konsequent auf Kundenbedürfnisse ausgerichtete Ausbau- und Vermarktungsstrategie in unseren europäischen Märkten. Wir schaffen es, immer mehr hochwertige Wind- und Solarprojekte zu erwerben, zu finanzieren und erfolgreich ans Netz zu bringen. Gleichzeitig behalten wir den richtigen Länderfokus, eine ausgewogene Mischung aus Wind- und Solarparks sowie einen ausgeglichenen Mix aus subventionierten Assets und PPAs im Blick. Auf das, was unser gesamtes Team im Jahr 2025 erreicht hat, bin ich ausgesprochen stolz."





Über Encavis

Encavis ist einer der führenden Stromerzeuger aus Erneuerbaren Energien in Europa. Das Unternehmen betreibt ein breit diversifiziertes Portfolio aus Onshore-Windparks, Freiflächen-Solaranlagen und Batteriespeichern in 13 europäischen Ländern, darunter Deutschland, Italien, Spanien, Dänemark und die Niederlande. Darüber hinaus bietet Encavis institutionellen Investoren attraktive Beteiligungsmöglichkeiten an Erneuerbare-Energien-Anlagen. Die Tochtergesellschaft Stern Energy ergänzt das Leistungsportfolio als europaweit tätiger Spezialist für technische Dienstleistungen rund um Photovoltaik-Anlagen.



Mit einer installierten Gesamtleistung von rund 4,9 Gigawatt trägt Encavis maßgeblich zur nachhaltigen Energieversorgung und zur Erreichung der europäischen Klimaziele bei.



Weitere Informationen finden Sie unter www.Encavis.com .



Medienkontakt

Dr. Oliver Prüfer

Press Officer & Manager Public Relations

Tel.: + 49 (0)40 37 85 62 133

E-Mail: oliver.pruefer@Encavis.com



