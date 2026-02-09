Original-Research: Bike24 Holding AG - von Montega AG



09.02.2026 / 09:57 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von Montega AG zu Bike24 Holding AG Unternehmen: Bike24 Holding AG ISIN: DE000A3CQ7F4 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 06.02.2026 Kursziel: 3,90 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ingo Schmidt, CIIA; Tim Kruse, CFA

Starkes Q4 ebnet den Weg zum Netto-Turnaround 2026



Mit den am 05.02. veröffentlichten vorläufigen Zahlen hat BIKE24 das Geschäftsjahr 2025 mit Bravour abgeschlossen. Ein Konzernumsatz von 289,1 Mio. EUR (+27,7% yoy) und ein adjustiertes EBITDA von 14,5 Mio. EUR (2024: 1,5 Mio. EUR) liegen sowohl über der zuletzt im November präzisierten Guidance als auch unseren Prognosen. Getrieben wurde dieser Erfolg durch eine exzellente Performance rund um den Black Friday sowie ein robustes Fahrradgeschäft in der DACH-Region und den lokalisierten Märkten.



Operativer Hebel greift - Basis für 'schwarze Zahlen" 2026: Die wichtigste Erkenntnis aus den vorläufigen Zahlen ist die massive Stärkung der operativen Basis. Während 2025 noch im Zeichen der Erholung stand, ist nun das Fundament gelegt, um im Jahr 2026 auch unter dem Strich (Net Income) wieder profitabel zu sein.



Der entscheidende Mechanismus für Investoren liegt dabei in der Schere zwischen operativem Wachstum und sinkenden Abschreibungen: Abschreibungen auf den Kundenstamm: BIKE24 verbucht seit dem Börsengang bzw. den vorangegangenen Akquisitionen hohe planmäßige Abschreibungen auf den aktivierten Kundenstamm. Diese belaufen sich aktuell auf ca. 10-11 Mio. EUR pro Jahr.

Doppelter Ergebniseffekt: Da diese spezifischen immateriellen Abschreibungen über die Zeit tendenziell sinken (PPA-Auslauf), trifft ein steigendes operatives EBITDA aufeine abnehmende Abschreibungslast.

Der Wendepunkt: Während diese rein buchhalterischen, cash-neutralen Posten in den Vorjahren das gesamte Ergebnis aufzehrten, sollte das EBITDA 2026 groß genug sein, um diese Lasten vollständig zu absorbieren. Ausblick auf 2026: Für die kommende Guidance (erwartet am 26. März) gehen wir davon aus, dass das Management ein weiteres Jahr mit zweistelligen Umsatzzuwachs anstreben, dabei den Fokus aber verstärkt auf die Netto-Profitabilität legen wird. EBIT-Level: Wir erwarten, dass das operative Ergebnis (EBIT) 2026 erstmals seit 2020 wieder Richtung 7 Mio. EUR tendieren dürfte.

Zinssaldo: Durch das verbesserte Working Capital und die damit verbundene Entschuldung reduziert sich zudem der Zinsaufwand, was den Weg zum positiven Jahresüberschuss zusätzlich ebnet. Fazit: BIKE24 hat bewiesen, dass das Geschäftsmodell skaliert. Da die Abschreibungen auf den Kundenbestand über die Zeit linear auslaufen oder durch das starke operative Wachstum 'überholt' werden, ist der Weg für ein deutlich positives Nettoergebnis und eine Rückkehr zu einem positiven EPS im laufenden Geschäftsjahr geebnet. Wir erneuern unsere Kaufen-Empfehlung und bestätigen das Kursziel von 3,90 EUR.







+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: Factsheet



Kontakt für Rückfragen:

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: info@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News