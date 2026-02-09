Original-Research: Bike24 Holding AG - von Montega AG
Einstufung von Montega AG zu Bike24 Holding AG
Starkes Q4 ebnet den Weg zum Netto-Turnaround 2026
Mit den am 05.02. veröffentlichten vorläufigen Zahlen hat BIKE24 das Geschäftsjahr 2025 mit Bravour abgeschlossen. Ein Konzernumsatz von 289,1 Mio. EUR (+27,7% yoy) und ein adjustiertes EBITDA von 14,5 Mio. EUR (2024: 1,5 Mio. EUR) liegen sowohl über der zuletzt im November präzisierten Guidance als auch unseren Prognosen. Getrieben wurde dieser Erfolg durch eine exzellente Performance rund um den Black Friday sowie ein robustes Fahrradgeschäft in der DACH-Region und den lokalisierten Märkten.
Operativer Hebel greift - Basis für 'schwarze Zahlen" 2026: Die wichtigste Erkenntnis aus den vorläufigen Zahlen ist die massive Stärkung der operativen Basis. Während 2025 noch im Zeichen der Erholung stand, ist nun das Fundament gelegt, um im Jahr 2026 auch unter dem Strich (Net Income) wieder profitabel zu sein.
Der entscheidende Mechanismus für Investoren liegt dabei in der Schere zwischen operativem Wachstum und sinkenden Abschreibungen:
