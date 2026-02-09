München (ots) -- Millionen-Umbau der Yacht wird zum Albtraum und die Formel-1-Pläne der Geissens wackeln- Robert im Scheich-Look: Die Geissens besuchen die größte Moschee der Emirate- Neue Folgen "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" ab dem 9. Februar um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.Großprojekt Yacht-Umbau, maximaler Zeitdruck und ein Formel-1-Traum, der zu platzen droht: In der neuen Doppelfolge von "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" geraten Carmen und Robert an ihre Grenzen. Die Indigo Star ist kurz vor dem Grand Prix von Abu Dhabi noch immer eine Baustelle. Für einen kurzen Ausgleich zum Umbau-Chaos sorgt der Besuch der größten Moschee der Emirate, inklusive Robert im Scheich-Look, sowie Carmen, Davina und Shania in traditionellen Roben. Doch selbst dort kehrt keine Ruhe ein - Davina sorgt mit heimlichen Instagram-Bildern ohne Kopftuch in der Moschee für Ärger. Zwei neue Folgen "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" am 9. Februar um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.Was als glamouröses Mega-Projekt geplant war, wird zum großen Albtraum der Geissens: Die 40 Meter lange Familienyacht Indigo Star wird für rund zwei Millionen Euro innen und außen komplett umgebaut. Jeder Millimeter der Yacht soll erneuert werden - doch nach über einem halben Jahr Renovierung in Dubai folgt das böse Erwachen. Pfusch in der Detailverarbeitung, unfertige Arbeiten und ein Zustand, der für Carmen und Robert schlicht ein Horror ist. Statt Luxus herrscht Frust pur.Der Druck steigt weiter, denn der große Traum droht zu platzen: Eigentlich wollten die Geissens den Formel-1-Grand-Prix von Abu Dhabi direkt von ihrer Yacht aus verfolgen und Superstars wie Max Verstappen, Lando Norris und Nico Hülkenberg anfeuern - in allerbester Lage. Doch plötzlich ist unklar, ob die Indigo Star überhaupt rechtzeitig fertig und einsatzbereit ist. Endet das Luxusprojekt im totalen Chaos?Parallel flattert eine Einladung vom Kulturminister von Abu Dhabi ins Haus: Die Geissens dürfen die größte Moschee der Emirate besuchen. Voller Begeisterung betritt Robert im Scheich-Look die Moschee und auch die Damen sind in vollverschleiert in traditionellen Roben unterwegs. Während alle um angemessene Kleidung bemüht sind, sorgt Davina für einen Aufreger: Sie macht in der Moschee heimlich Bilder für Instagram - ohne Kopftuch. Als wäre das nicht genug, sorgt Robert zurück in Dubai für zusätzlichen Ärger: Im Penthouse der Familie lässt er kurzerhand eine Wand herausreißen, um einen perfekten Burj-Khalifa-Blick zu bekommen. Carmen ist fassungslos.Neue Folgen "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" ab 9. Februar um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Das Format wird produziert von Geiss TV.Bildmaterial und weitere Infos finden Sie in unserem Media Hub: Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie - RTLZWEI Unternehmen (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Funternehmen.rtl2.de%2Fsendungen%2Fdie-geissens-eine-schrecklich-glamouroese-familie&data=05%7C02%7CDominik.Rabenberg%40rtl2.de%7C24b6e890d7e640f950f608de54321207%7Cc5eaaa863ebd4d4db5bf1edd64cdb03e%7C0%7C0%7C639040771232064017%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=hS30jVJbZrcn4Z7JIk4ckQ58iP%2Bs9QPdv7%2BVv9PEORw%3D&reserved=0)Über "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie":Schrill, glamourös und seit nun schon seit 2011 bei RTLZWEI: Die Kult-Millionäre Carmen und Robert Geiss gewähren Einblicke in ihr Leben zwischen luxuriösem Alltag und exklusiven Events. Die superreiche Glamour-Familie hat alles, wovon andere nur träumen: ein Penthouse in Monaco, eine Traumvilla in St. Tropez, einen Fuhrpark der Extraklasse. Die Geissens sind an jedem Hotspot der Welt zuhause. Und sie scheuen sich nicht, den Zuschauern einen Einblick in ihr Jetset-Leben zu gewähren.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6212847