DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
FactL O.End Xerox 45 DE000PD2XRX1 BAW/UFN
XEROX HLDGS CORP. DL 1 XER2 US98421M1062 BAW/UFN
© 2026 Xetra Newsboard