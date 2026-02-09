Mit diesen Aktien, die noch in der aktuellen Woche ex-Dividende gehen, können sich Anleger hohe Ausschüttungen sichern. Doch nur wer sich beeilt, hat einen Anspruch auf die Zahlung. In der neuen Woche gehen wieder einige spannende Aktien ex Dividende und Anleger, die die Papiere am Stichtag halten, können sich im Anschluss über eine hohe Zahlung freuen. Besonders bei fünf Werten lohnt sich dabei ein genauerer Blick. Mit 5 Aktien in dieser Woche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE