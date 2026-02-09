Düsseldorf (ots) -- Langjährige Berufserfahrung mit Stationen in der Wirtschaftsprüfung sowie als CFO und Managing Director mit ausgewiesener Transformationskompetenz- CFO/COO-Ressort als Teil des neu aufgestellten Senior Leadership Teams- Neue Managementstruktur bildet Zukunftsfelder und Wachstumsstrategie von Grant Thornton in Deutschland abSeit Februar ergänzt Martin Biegel als neuer Chief Financial Officer / Chief Operating Officer (CFO/COO) das Senior Leadership Team der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft Grant Thornton in Deutschland und treibt in dieser Rolle die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens aktiv mit voran.Martin Biegel blickt auf rund 18 Jahre Berufserfahrung zurück. Als CFO und zuletzt alleiniger Managing Director der Software AG verantwortete er u.a. komplexe M&A-Projekte in über 35 Ländern und spielte eine zentrale Rolle im Public-to-Private-Delisting-Prozess des früheren MDAX-Unternehmens. Martin Biegel begann seine berufliche Laufbahn als Wirtschaftsprüfer bei den Big Four-Gesellschaften KPMG und Deloitte; bei Deloitte fungierte er zuletzt als Partner im Bereich Audit & Assurance."Martin Biegel kennt beide Seiten: die Beraterperspektive und die operative Realität unserer Mandanten auf Top-Management-Level", sagt Prof. Dr. Heike Wieland-Blöse, CEO und Sprecherin des Vorstands bei Grant Thornton in Deutschland. "Mit dieser Kombination und seiner nachgewiesenen Transformationskompetenz bringt er das Know-how und die Erfahrung mit, die zu unserer Wachstumsstrategie und künftigen Entwicklung passen. Ich freue mich, dass wir Martin Biegel für uns gewinnen konnten.""Ich freue mich auf meine neue Aufgabe bei Grant Thornton in Deutschland und darauf, den spannenden Wandel, den das Unternehmen durchläuft, mit meiner Erfahrung zu begleiten", ergänzt Martin Biegel. "Mein Ziel ist es, die Professionalisierung und Optimierung von Prozessen in den Bereichen Finanzen und Operations voranzutreiben, um gemeinsam die ambitionierten Wachstumspläne zu verwirklichen."Mit der Besetzung von Martin Biegel tritt die neu geschaffene Stelle des CFO/COO bei Grant Thornton in Deutschland in Kraft. Sie fügt sich in das neue Senior Leadership Team (SLT) ein, das zu Anfang Februar wirksam wurde: In diesem sind die Geschäftsbereiche Audit & Assurance, Tax & Legal sowie Advisory durch ihre jeweiligen Sprecher vertreten, die damit noch stärker als bisher in die ganzheitliche Führung des Unternehmens einbezogen werden und wesentliche strategische, personelle und strukturelle Entscheidungen sowie Ziele mitgestalten. Ebenso spiegeln sich im SLT die Zukunftsfelder und die Wachstumsstrategie von Grant Thornton in Deutschland wider: Neben der nun erfolgreich besetzten Position des CFO/COO sind auch die Ressorts Strategie (Chief Strategy Officer/CSO), Digitales und Innovation (Chief Digital & Technology Officer/CDTO) und Talentgewinnung/-bindung (Chief HR Officer/CHRO) dort verankert.Über Grant Thornton in DeutschlandDie Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gehört zu den zehn größten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in Deutschland. Rund 2.000 Mitarbeitende betreuen an zehn Standorten neben dem gehobenen Mittelstand auch börsennotierte Unternehmen. Das Prüfungs- und Beratungsunternehmen besteht aus den Geschäftsbereichen Audit & Assurance, Tax, Advisory und Legal. Die Gesellschaft ist rechtlich selbständig und unabhängig. Um die nationalen Kunden auch international gut begleiten zu können, ist die Gesellschaft Mitglied im Netzwerk Grant Thornton International Ltd. (GTIL). GTIL und deren Mitgliedsfirmen sind keine weltweite Partnerschaft, sondern rechtlich selbständige Gesellschaften. Mit rund 80.000 Mitarbeitenden in über 150 Ländern berät das Grant Thornton Netzwerk Unternehmen auf der ganzen Welt. Weitere Informationen: www.grantthornton.dePressekontakt:Angela OttLeiterin UnternehmenskommunikationT 0172 8434 291E angela.ott@de.gt.comOriginal-Content von: Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/83393/6212873